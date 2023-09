Los visitantes del centro comercial Florida, en el noroccidente de Medellín, se llevaron un gran susto en la tarde de este martes, 19 de septiembre, cuando las autoridades locales acordonaron la zona bancaria.



El motivo del procedimiento por parte de personal antiexplosivos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá fue porque un paquete sospechoso fue abandonado en la sucursal del Banco de Bogotá.

Los uniformados acordonaron varios pasillos del centro comercial y el personal de seguridad evacuó a los ciudadanos que se encontraban en los locales y restaurantes cercanos, mientras se verificaba si el paquete correspondía a material explosivo.



A esta hora esta acordonado el sector del banco de Bogotá, en el centro comercial Florida por abandono de un paquete extraño. Unidas de antiexplosivos de la @PoliciaMedellin en el sitio. @seguridadmed pic.twitter.com/6F7wmvNike — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) September 19, 2023

Sin embargo, cuando los expertos revisaron el paquete pudieron comprobar que se trató solo de un gran susto que no pasó a mayores.



Fuentes de la Policía Metropolitana le dijeron a EL TIEMPO que a una señora se le quedó en una de las oficinas de atención del banco una bolsa con un artículo que había comprado previamente en el centro comercial.

El hecho no pasó a mayores e incluso la verificación del personal antiexplosivos no duró mucho tiempo, según confirmaron desde la Policía Metropolitana. Hasta el momento, el centro comercial Florida no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.



MEDELLÍN

