Susto en Arboletes por desbordamiento de material en volcán de lodo

El Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard) informó que debido a las fuertes lluvias presentadas en Arboletes (Urabá), causaron que se vertiera hacia la playa un exceso de líquido presente en el volcán de lodo hacia el mar.

El director de la entidad, Jaime Enrique Gómez Zapata, informó que las obras de reconstrucción del talud realizadas por la Gobernación de Antioquia "no presentan afectaciones considerables y no hay procesos de inestabilidad nueva. Desde el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres ya se realizó un recorrido por la zona".



Aseguró el directivo que tras la verificación, se corroboró que el volcán de lodo se encuentra en buenas condiciones y que las obras de mitigación no fallaron.



"El volcán, por las fuertes lluvias, se llenó de agua y se rebosó al punto de que salió material por la parte frontal hacia la playa”, agregó el funcionario, quien añadió que el líquido expulsado por el volcán es agua combinada con lodo,

Al momento, aseguró el directivo, es que a pesar de las fuertes lluvias que se han presentado en el municipio, la ladera en la que se está interviniendo con obras no presentan signos de inestabilidad.



Por su parte, Rubén Darío Londoño, secretario de Planeación de Arboletes, declaró que las precipitaciones de los últimos días ha generado tanta presión en la superficie del volcán de lodo, sumado al impacto de la maquinaria que se encontraba trabajando en en el sitio.



El funcionario mencionó que en la atención de la contingencia "se evacuó la cantidad de lodo que bota, generalmente, en tres o cuatro días en media hora".

