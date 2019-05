Suspenden de nuevo el juicio del ganadero Santiago Uribe Vélez

Una vez más fue suspendido el juicio de Santiago Uribe Vélez, quien es investigado por su presunta participación en la conformación del grupo paramilitar 'los 12 apóstoles', en Yarumal (Antioquia), y el homicidio de Camilo Barrientos.



Esta audiencia, que correspondía a la etapa indagatoria, estaba prevista para desarrollarse este 27 de mayo en el Palacio de Justicia de Medellín, luego de que Uribe solicitara un aplazamiento el 4 de abril pasado.

En aquella ocasión, los dos últimos testigos de la defensa se pronunciaron sobre el caso y el ganadero solicitó una ampliación en el juicio para que los testimonios fueran analizados por el juez, quien accedió a la petición.



Pero, este 27 de mayo, el juez solicitó una ampliación de indagatoria para que el Tribunal Superior de Antioquia se pronuncie sobre la solicitud de la defensa de realizar nuevas pruebas para determinar el estado de salud mental de Eunicio Pineda, testigo clave en la investigación adelantada.



De acuerdo con Jaime Granados, abogado de Uribe, luego de que el Tribunal Superior de Antioquia se pronuncie, llegará el momento de los alegatos finales. No se sabe el tiempo exacto que esto puede tardar.



En la audiencia de este 27 de mayo, el ganadero, hermano del expresidente Álvaro Uribe, también dio su versión sobre algunos puntos tratados a lo largo del juicio y contestó a las preguntas hechas por la Procuraduría. Asimismo, concluyó la fase de práctica de pruebas del juicio.

El ganadero negó haber mantenido algún contacto con el mayor retirado Juan Carlos Meneses, importante testigo en el caso y quien paga una condena de 27 años por el asesinato de Camilo Barrientos. Meneses fue comandante de la estación de Policía de Yarumal, donde se consolidó el grupo paramilitar 'los 12 apóstoles'.



"Esto para mí ha sido una pesadilla, como lo puede ser para todo el que esté investigado. Yo me he dado cuenta de que yo estoy aquí por cosas del destino, por retaliaciones de personas que odian a Álvaro Uribe Vélez. Siempre me han inventado un poco de cuentos, yo soy inocente de los cargos que me han imputado, he dado la cara y estoy sometido a la ley como cualquier ciudadano", dijo Santiago Uribe en la audiencia.



Después del pronunciamiento del Tribunal y los alegatos finales, el juez dictará sentencia. Granados afirmó que se cual sea la decisión, será apelada por la contraparte y posiblemente este caso escale hasta la Corte Suprema de Justicia.



"Quien debe estar satisfecha es la defensa, nosotros pensamos que sigue mintiendo y que se busca tener una coartada para ocultar los hechos en los cuales participó Santiago Uribe como creador y auspiciador del grupo paramilitar. Ninguno de los procesados en Colombia, salvo el señor Uribe, tiene una garantía como la tuvo el día de hoy", expresó Daniel Prado Albarracín, abogado apoderado de las víctimas.



