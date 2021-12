El comediante Dany Alejandro Hoyos, más conocido como 'Suso, el paspi', fuera de su participación en televisión tiene otros intereses. La literatura es uno de ellos. El humorista tiene una cuenta en Instagram dedicada exclusivamente a hablar de libros, música e historias.

Librería Te creo en Medellín Foto: Google Maps

También posee una librería llamada 'Te creo' ubicada en Medellín. Actualmente tiene dos sedes, en el sector Belén La Palma y en el centro comercial Viva Envigado. Recientemente, Suso' reportó que uno de los locales había sido robado el pasado lunes 6 de diciembre.



"Hoy nos dieron un golpe duro, pero seguiremos adelante", escribió en su cuenta de Instagram. De acuerdo con su testimonio, los ladrones eran personas de edad.



"Se metieron a la librería en el centro comercial y entretuvieron a uno de los chicos, mientras la otra gente robaba", dijo el humorista en un video. En el robo se llevaron un computador y otras pertenencias que no fueron especificadas.



El comediante se mostró molesto por lo ocurrido y reportó que en otra ocasión los habían intentado robar e, incluso, le habían tirado una piedra al letrero de la librería. Sin embargo, lograron sobrevivir a los impases de la pandemia y todos sus empleados mantuvieron su trabajo.



"Tengo mucha piedra, pero esa piedra me hace salir adelante y tener más fuerza", dijo 'Suso'. También envió un mensaje positivo a sus seguidores y aclaró que seguirá para delante.



"Tenemos que seguir trabajando por seguir sacando la gente adelante", puntualizó.



Hoyos tiene su propio programa en 'Caracol Televisión' donde interpreta a 'Suso, el paspi'. Este programa de entrevistas, 'The Suso's Show', se ha destacado en las noches de la televisión colombiana. También ha hecho parte de otras producciones, como presentador de 'Tu cara me suena'.

Otros famosos que han sido robados

Claudia Bahamón fue víctima de violento atraco en Bogotá Claudia Bahamón fue víctima de violento atraco en Bogotá Robo a Claudia Bahamón Foto:

Este no es el primer caso de robo contra un personaje de la farándula colombiana. En septiembre de este año, la presentadora Claudia Bahamón fue atracada violentamente al norte de Bogotá. Situación que le dejó morados en el cuerpo y que relató en detalle del horror que tuvo que vivir al ser atacada por atracadores en moto. Dice ella que eran seis, que actuaban en pleno trancón de esa zona de la ciudad.



El mismo 14 de septiembre, cuando robaron a Bahamón, ocurrió un hecho criminal similar en la zona de Salitre, en el occidente de Bogotá.



Según supo El Noctámbulo, de ‘CityTv’, los humoristas Diego Camargo y Tato Devia salieron del teatro La Castellana, tras presentar un show en conjunto, y condujeron hasta sus casas. Una vez llegaron hasta Salitre, lugar de residencia de Devia, unos ladrones los abordaron con el objetivo de quitarles el carro en el que se movilizaban.



A su vez, en la tarde del jueves 25 de noviembre, la actriz colombiana Kimberly Reyes, junto a su esposo Federico Severini, fueron víctimas de un atraco en Barranquilla.



Al parecer dos sujetos armados abordaron a la pareja en una motocicleta mientras estaban en el norte de la ciudad, de acuerdo con el medio local 'El Heraldo'. El atraco sucedió en la calle 85 con carrera 58. Los delincuentes les pidieron todas sus pertenencias.

