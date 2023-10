En entrevista con EL TIEMPO, Carlos Alberto González Posada, vicepresidente de Seguros Obligatorios de Sura, habló sobre la situación financiera que enfrenta actualmente la EPS, la falta de respuesta del Gobierno Nacional al llamado que hicieron junto con Sanitas y Compensar hace dos meses y la deuda por 310.000 millones de pesos por la falta de pago de los presupuestos máximos con los que se garantiza la atención No PBS.



El directivo, además, aclaró que la atención a los 5,3 millones de afiliados de la EPS está garantizada y señaló que una solución a los problemas coyunturales del sistema de salud —como el monto del UPC y el pago de los presupuestos máximos— es necesaria para que la discusión de la reforma se enfoque en los estructural.

¿Cómo está la situación hoy de Sura?

Llevamos dos meses desde que enviamos la comunicación al Gobierno Nacional alertando que la situación de EPS Sura no estaba siendo buena. Lo hicimos como un acto de responsabilidad corporativa, no solamente ante el Gobierno Nacional, sino ante las personas que han depositado la confianza en nosotros, básicamente, nuestros afiliados que son 5.3 millones. La situación del 2023 no estaba haciendo buena, independiente de lo que ellos conocieran los resultados de lo que nos había pasado en el 2022, que había sido el año más duro de la historia de EPS SURA.

¿Aún no han recibido respuesta del Gobierno Nacional?

Hoy, dos meses después de reportar esa situación a través de esta carta, no tenemos una respuesta al Gobierno Nacional. Estamos urgidos, necesitados de una respuesta porque esto no es un problema solamente de EPS Sura, es un problema sistémico y nosotros creemos que como actores fundamentales del sistema necesitamos que ayude el Gobierno Nacional a ver un tema coyuntural que está pasando. Nosotros no somos únicamente al sistema, a otras empresas les está pasando lo mismo y esto puede afectar a los prestadores. Lo que no queremos que pase, y deberíamos cuidar, es que este problema sistémico no vaya trascender a los usuarios.

EPS Sura tiene 5,3 millones de afiliados. Foto: Cortesía Sura

El Gobierno había anunciado en su momento unos recursos...

Nosotros mandamos la carta a finales de julio y a finales de agostos nos sentamos con ellos. Ahí se habilitaron unas mesas de conversación, pero a los días salieron a decir que ya estaba autorizado girar 10 billones de pesos. Esos 10 billones de pesos no es otra cosa que la obligación del Estado de entregar a todas las EPS del país el giro ordinario del UPC, entonces no había dinero adicional. Lo que en su momento salió el Gobierno a anunciar era el giro obligatorio de la responsabilidad del Gobierno, que para nuestro entender no está siendo suficiente y esa es la alzada de la mano. Lo que hoy en día está definido como UPC —que es la Unidad de Pago por Capitación que le pagan a cada una de las EPS para cubrir las responsabilidades del plan de beneficios en salud— no está siendo suficiente.

¿Han buscado alguna otra respuesta en el Gobierno?

Sí, las mesas se establecieron, unas reuniones, después de eso entregamos un soporte adicional de documentación a esa reunión presencial que tuvimos con ellos. Y ellos inicialmente nos dijeron que se iban a tomar 15 días en revisar la información de nosotros para darnos un respuesta. 15 días que ya pasaron. Hoy estamos ajustando más de un mes desde esas primeras reuniones. El Gobierno decidió ampliar la conversación con más actores del sistema, cosa que lo vemos adecuado y normal para identificar que no es un problema de Sura, que es un problema del sistema, eso nos gusta. Lo que sí está faltando, por lo menos a nuestro entender, es un entendimiento de resolver un problema coyuntural que está pasando en el sistema.



¿Qué le piden al Gobierno?

Ahí es donde le estamos pidiendo al Gobierno Nacional hacerse cargo de la coyuntura y obviamente cuando uno está en una crisis o en una coyuntura necesita unas acciones rápidas, inmediatas, para que no se afecte algo que es muy importante para todos los colombianos que es el sistema de salud. Eso es lo que estamos pidiendo, celeridad en la toma de decisiones para que no se afecte el sistema.

¿Cuál es el tiempo que ustedes tienen para que el Gobierno tome una decisión antes de que se empiece a afectar a los pacientes?

Me gustaría reiterar el compromiso de EPS Sura con los 5,3 billones de afiliados que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? De pronto se interpretó de una manera inadecuada que nosotros después de septiembre no íbamos a prestar servicios. Eso no es así. Primero, seguimos comprometidos con las personas que depositaron la confianza en nuestra compañía. Segundo, las operaciones de atención en el funcionamiento normal del Sistema de Salud para los usuarios que están en EPS Sura están garantizados. ¿Qué pasa? Hay unos recursos del sistema que pudieran no fluir de una manera adecuada entre el Gobierno Nacional, las EPS y los prestadores.

¿De qué recursos estamos hablando?

Desde julio no entregan el giro ordinario de los presupuestos máximos que es la plata que entrega el Gobierno a las EPS para cubrir lo que se llama No PBS (Plan de Beneficios en Salud), lo que anteriormente la gente accedía vía tutela. El dinero no llegó en julio, ni en agosto, ni en septiembre y ya va a empezar octubre. Se supone que el Gobierno Nacional ya tiene la apropiación presupuestal para girarlo a todas las EPS, porque ninguna EPS en Colombia recibió esa plata. Con esa plata yo le debo pagar a los proveedores, como no la tengo, no le he podido pagar esas atenciones específicas. Yo no puedo sacar como compañía la plata del PBS para cubrir algo que es del No PBS, sería ilegal hacerlo.

Algunos medicamentos de alto costo no están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud. Foto: Diego Caucayo. EL TIEMPO.

¿Qué tipo de atenciones están perjudicadas?

Son algunos medicamentos de alto costo, medicamentos muy especializados, algunas patologías que no están cubiertas en el PBS. También hay algunos insumos, como los pañales. Si un usuario me reclama hoy la atención yo la autorizo, le digo al prestador que lo atienda, pero no le puedo girar la plata porque no la tengo, no la he llegado. A veces

¿De cuánto dinero estamos hablando?

Del No PBS nos deben a nosotros, EPS Sura, tres meses que equivalen a cerca de 87.000 millones de pesos. Es como la plata normal, la mensualidad que me debería pagar para esos tratamientos No PBS. Pero ahí también pasa algo. Cada mes el Gobierno le pasa a Sura cerca de 30.000 millones de pesos para la cobertura No PBS, que si los recibiera se los giro a los prestadores que atienden a los pacientes. Pero si me gasto más, también es responsabilidad del Gobierno asumirlo. ¿Entonces cuál es la deuda? Nos debe los 30.000 millones de pesos de julio, agosto y septiembre, más los excedentes que hemos tenido mes por mes de esa cobertura desde 2022 a 2023. Si sumo toda esa plata, que es de presupuestos máximos, nos debe 310.000 millones de pesos.

¿Qué ha respondido el Gobierno al respecto?

Finalmente, los ministerios tienen también unos presupuestos. Ellos lo que han dicho es que no han tenido los recursos. Es verdad que este año la UPC subió 16 por ciento, pero eso no está reconociendo el gasto en salud en Colombia, como pasa en todo el mundo. En todos los países las personas estamos teniendo más demandas de servicios de salud. Y Colombia hay un tema adicional y es que la salud es un derecho fundamental, por ende, las personas están exigiendo mayor demanda de atención de servicios en salud. El país tiene un plan de beneficios muy amplio que está haciendo cada vez más difícil cubrir todas las necesidades de salud con la prima que nos pagan. La conversación gira en los dos temas, que esa UPC no es suficiente y que los presupuestos máximos son su responsabilidad conseguir esa plata.

¿Cuál es la diferencia en el manejo de los presupuestos máximos y la UPC?

La UPC, si a mí no me alcanza la plata, la pierde la compañía. Eso fue lo que nos pasó el año pasado. La compañía perdió en 2022 138.000 millones de pesos y este año vamos perdiendo 140.000 millones de pesos sobre la Unidad de Pago por Capitación. Hoy en día por cada 100 pesos que recibimos para cubrir el PBS nos gastamos 106 pesos en todo el tema de atención a los usuarios más el gasto administrativo para hacer eso.

¿Qué va a pasar entonces con los prestadores de las atenciones No PBS?

La preocupación es que en algún momento algún prestador diga que ya no es capaz de esperar que las EPS le paguen, por eso decimos que es un problema sistémico.

El pasado 25 de septiembre se realizó una mesa técnica entre el Minsalud y 18 EPS Foto: Minsalud

Está el riesgo de que mañana un prestador diga que no puede trabajar más...

Clarísimo que ese puede ser un riesgo, pero quisiéramos que eso no pase y por eso también, conscientemente, hemos levantado la mano al Gobierno Nacional a decirle que se ocupe de esta coyuntura. En especial, porque se necesita también un buen ambiente político y de país para hablar de la reforma a la salud. Le estamos diciendo al gobierno que no deje que haya una crisis en el sistema de salud para que se puedan dar discusiones más técnicas. Uno esperaría que con la reforma no se solucionen los problemas coyunturales, sino estructurales del sistema.

Usted fue enfático en decir que siguen comprometidos con los pacientes y garantizan la operación, ¿para eso han tenido que tomar medidas para hacer un uso efectivo de los recursos?

Hoy en día hay un aumento de la frecuencia de uso de servicios de salud y lo vemos porque las instituciones médicas en Colombia nos dicen que están llenas de pacientes, están colapsados los servicios de salud. Cuando los servicios de salud están colapsados lo que tenemos que hacer todos es priorizar las necesidades de los usuarios. No es la misma prioridad una cirugía para resolver un problema crónico de la rodilla, que un problema de un cáncer. Lo que estamos haciendo nosotros en Sura es darle prioridad a aquellas poblaciones que tienen mayor riesgo o vulnerabilidad, por ejemplo, los niños, las mujeres en embarazo, los adultos mayores, las personas con patologías importantes tipo cáncer, etcétera. Cuando hay tanta utilización de servicios, tienes que darle prioridad a aquellas personas que necesitan más los servicios.

SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

En X: @sebascarvajal28