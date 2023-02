"Buenas tardes para todos en general. Desde hoy a las 6 p.m. empieza un paro". Así inicia el atemorizante mensaje que se difundió en la tarde de este viernes, 10 de febrero en el municipio de Nariño, al Oriente de Antioquia.



"No queremos ver a nadie en las vías ni en la calle, no nos aremos responsables de todo aquel que no cumpla será declarado adjetivo milita todo estará cerrado cualquier tipo de negocio (sic)".

El responsable del mensaje, al parecer, es alias Camilo, presunto cabecilla del 'clan Oriente', organización que desde hace varios meses altera la seguridad en Sonsón, Argelia, Nariño y algunos municipios de Caldas.



En los primeros días del 2023, el coronel Daniel Mazo, comandante de la Policía Antioquia, aseguró que 'Camilo' y 'Chatarra' estaría detrás del control de la movilidad hacia las veredas a esos municipios. "Están haciendo extorsiones y cometiendo homicidios", comentó el coronel.



En su momento, se adelantó un consejo de seguridad en Sonsón y se dispuso de un plan de recompensa por 40 millones de pesos para quien entregue información que permita la captura de los señalados cabecillas. "Sobre ellos pesan órdenes de captura", añadió Mazo.

Ante el mensaje que empezó a circular en grupos ciudadanos, comerciantes de Nariño cerraron sus establecimientos y la ciudadanía en general se encerró en sus viviendas. Videos compartidos en redes sociales evidencian las calles vacías en la población.



Autoridades locales y de Policía evalúan la situación a esta hora y determinan la veracidad de las amenazas. EL TIEMPO trató de comunicarse con el alcalde local pero no atendió a las llamadas que se le hicieron.



MEDELLÍN

