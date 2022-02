La Universidad de Antioquia alertó que personas inescrupulosas están usando el nombre de la institución para ofertar puestos de trabajo inexistentes.



“Recientemente hemos sido notificados de que a través de plataformas web especializadas en publicar ofertas laborales, se están dando casos de suplantación del nombre y la imagen de la U. de A.”, informó la institución.



(También puede leer: Esta es la fecha oficial que da EPM para el arranque de Hidroituango)

De acuerdo a lo que ha establecido la universidad, una vez los interesados aplican a la oferta del sitio web, son contactados supuestamente por personal de la institución quienes les exigen consignar o transferir dinero como parte de un fraudulento proceso de contratación.



Una de las víctimas relató que fue contactada y dijo que: “El día de hoy me llamaron, me solicitan que envíe una lista de documentos para contratarme y hacer la entrevista. Al ser tan raro el procedimiento, dude, y veo esta información que me confirma que es algo engañoso”.



En una conversación vía whatsapp, a ella le pedían, entre otros documentos, la fotocopia del recibo de luz y de agua.



(Le sugerimos leer: La estrategia de Gustavo Petro para conquistar a Antioquia)



Frente a esta situación, la universidad recomendó que ante cualquier llamada telefónica o correo electrónico en el que se te ofrezca una vinculación laboral con la U. de A., se debe solicitar que se indique de manera precisa cuál es la dependencia o proyecto universitario responsable de la oferta, así como el nombre y cargo de la persona líder del proceso.



“Valida esos datos mediante nuestro conmutador: [57 + 604] 219 8332, la Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384, o nuestras redes sociales. Consulta el Directorio telefónico que tenemos publicado en el Portal Universitario —http://udea.edu.co— y comunícate directamente con el área correspondiente a la oferta laboral, así podrás validar que no se trate de una suplantación”, detalló la institución en un comunicado.



MEDELLÍN

Más noticias de Colombia

-Guajira y Cesar están incomunicados por un paro cívico indefinido



-Día clave para definir la suerte de Jhonier



-Arauca: hombres armados entraron a casa de líder comunal y lo secuestraron