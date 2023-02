"Para garantizar los derechos de los comerciantes, la transparencia e idoneidad de las elecciones de la nueva junta directiva", la Superintendencia de Sociedades ordenó repetir las elecciones de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia celebrada el pasado 1 de diciembre.

La decisión fue tomada tras recibir el 6 de diciembre notificación de impugnación de las elecciones y realizado visitas administrativas a la Cámara de Comercio de Medellín los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2022.



Como consecuencia, dice la Supersociedad a través de un comunicado emitido este lunes, 13 de febrero, la entidad adelantó las acciones del proceso de impugnación bajo el debido proceso después de haber evidenciado que se presentaron hechos que afectaron la confiabilidad de la elección.



Antes esto, la entidad emitió la Resolución 300-000837 del 10 de febrero del 2023,

donde revoca las elecciones de la Cámara de Comercio de Medellín y ordena repetirlas el próximo 22 de marzo de 2023.



“Nuestra entidad se ha caracterizado por su talante técnico y objetivo en las

decisiones que toma y ésta no es la excepción. La transparencia y los derechos de

los ciudadanos son elementos que no pueden tener fisuras y, ante la presencia de

ésta, nuestra función constitucional es la de actuar para evitar la vulneración de los

mismos”, señaló el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez.



Para estas nuevas elecciones, que se tendrán que repetir en las sedes de la Cámara en Medellín y en las sedes regionales de Norte (Yarumal), Occidente (Santa Fe de Antioquia), Bajo Cauca (Caucasia), Suroeste (Ciudad Bolívar) y Aburrá Norte (Bello), el voto deberá ser físico y no digital, como ocurrió el diciembre.



En las pasadas elecciones, la lista número 1 consiguió cinco puestos con las siguientes empresas: Servicios Nutresa S.A.S., Pérez y Cardona S.A.S., Ciles S. A. S, Surtidora Agropecuaria de Colombia S. A. S y Arrendamientos Londoño Gómez. Cada uno con su respectivo suplente.



Las listas 3, 5 y 7 obtuvieron cada una un puesto así: Inversiones Gran Guayaquial S.A.S, Imprideas S.A.S e Inmel Ingeniería S.A.S, también con sus suplentes.



Consultada la Cámara de Comercio sobre esta decisión, informaron que no han sido notificado al respecto y que se pronunciarían en las próximas horas.



MEDELLÍN