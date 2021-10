Alerta de Superservicios por posible cambio de constructor de Hidroituango 

Siguen llegando cartas a EPM por la eventual salida de los consorcios constructores de Hidroituango.



Esta vez fue el turno de la Superintendencia Financiera, que le remitió por escrito a la empresa algunas inquietudes sobre los panoramas y afectaciones en caso de que CCC Ituango no continúe frente al proyecto.

A esto, la empresa argumentó que la figura de cesión de contrato a otro consorcio no tiene reparos contables y que, si esto llegase a materializarse, EPM asumirá con las disposiciones contables que haya a lugar.



Asimismo, EPM aseguró que tiene un nivel de liquidez y flujo de caja "saludables" y que la principal fuente que soporta el plan de negocios de EPM es su Generación Interna de Fondos proveniente de sus líneas de negocio en operación.



"EPM presenta a la fecha un nivel consolidado de caja y equivalentes de efectivo de alrededor de $4,6 billones", dice la empresa en su respuesta escrita.



En el documento, EPM aclaró que el contrato de crédito que tiene con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no incluye obligaciones por parte de EPM de mantener o no una o varias firmas contratistas específicas.



De las acciones que se desarrollan para garantizar la continuidad del proyecto, prosiguió EPM, "no se desprenderán efectos contractuales negativos para la empresa en este contrato de crédito ni en otras operaciones de crédito vigentes con instituciones financieras locales, internacionales y multilaterales.



Recordó EPM que el crédito con el BID es de un total de 450 millones de dólares, el cual consta de dos tramos a plazos de 8 y 12 años respectivamente.



Finalmente, la empresa le responde a la Superfinanciera que una eventual cesión de contrato y un oportuno empalme entre contratista anterior y el nuevo no afectaría el cronograma del proyecto para que este comience a generar con las dos primeras turbinas en 2022 y con otras dos en 2023.



Superservicios también preguntó

De otro lado, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le remitió al gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo una carta con varias inquietudes respecto a una eventual cesión de contrato para terminar Hidroituango.



Lo que solicitó la entidad se resume en:



- Un informe detallado sobre los posibles riesgos de realizar dicha cesión incluyendo la matriz de riesgo actualizada.



- Un informe de cómo podría afectarse el cronograma y la fecha de cumplimiento de las obligaciones de energía en firme de Hidroituango.



- Los efectos financieros que podrían derivarse si se realiza la cesión de contrato sin limitarse solo al supuesto retiro del BID.



- Estrategias asociadas a la mitigación de riesgos asociados a la liquidez del proyecto si se retira el BID.



La misiva termina solicitándole a EPM una respuesta para antes del mediodía de este lunes 25 de octubre.



