Ella era Sonia Estela Restrepo, mujer que murió cuando le cayó una roca tras derrumbe

Como Sonia Estela Restrepo, de 53 años, fue identificada la mujer que en la tarde del miércoles perdió la vida en la vía Medellín - Costa Atlántica, jurisdicción de Barbosa, cuando una gigantesca piedra cayó sobre ella.

La mujer, de acuerdo con declaraciones entregadas por su esposo Héctor Arnobys Monsalve, se había acabado de bajar de un bus de servicio público que la traía del vecino municipio de Donmatías, cuando varias rocas se desprendieron de lo alto de la montaña y una de ellas la alcanzó.

“Venía de laborar y justo se bajó del bus e inmediatamente se desprende la roca y no le dio tiempo de nada. Ella no tuvo tiempo de nada porque yo desde acá de la casa sentí cuando la piedra se desprendió”, narró Monsalve.



Este hombre, con quien doña Sonia llevaba 30 años de casada, corrió montaña abajo para ver si podía hacer algo, pero, cuando llegó al lugar, su esposa ya había fallecido.



Doña Sonia llevaba 14 años trabajando, de lunes a viernes, en Donmatías. Y junto con su pareja estaban haciendo planes para cuando se jubilaran: "Teníamos ambiciones de pensionarnos los dos y no, se nos fue a la basura todo", agregó su esposo.

Una de las rocas que cayó sobre la vía. Foto: Seccional de Tránsito y Transporte Antioquia

Recordó el señor Héctor que ese día, cuando apenas comenzaba a amanecer, acompañó a Restrepo a la carretera para que cogiera el bus hacia su trabajo. “Yo la acompañé, nos despedimos como todos los días y uno por la tarde espera que regrese, como todos los días”.



Desde la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia se informó que después de haberse realizado el levantamiento del cuerpo, el paso por la vía Medellín – Costa Atlántica, en el kilómetro 30+050, sector Los Blanqueados, fue habilitado a un carril, mientras se remueven las piedras que obstruyen la movilidad.



