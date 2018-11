Solo 3.500 carros aportan la mitad de la contaminación en Medellín

Datos preliminares de dos estudios que están en curso revelan como el 50 por ciento del material particulado más dañino que circula por el valle de Aburrá, llamado MP2.5, proviene de un pequeño número de automotores viejos.

La magnitud de lo que ello significa se entiende solo teniendo en cuenta que en Medellín y el área metropolitana el 80 por ciento de la contaminación del aire proviene de la movilidad y el 20 por ciento restante de la industria y otras fuentes fijas.



A su vez, hay 1. 400.000 automotores y de ellos 40.000 son camiones, volquetas y buses que siendo minoría aportan el 60 por ciento de toda la contaminación vehicular.



Pero, aún peor, es que en la última categoría mencionada, 3.500 vehículos de modelos antiguos ocasionan la mitad de las partículas perjudiciales para la salud que se le endilgan al parque automotor, no obstante representar apenas el 0,26 por ciento de los carros rodantes.

Hay 1'400.000 automotores y de ellos 40.000 son camiones, volquetas y buses que, siendo minoría, aportan el 60 por ciento de toda la contaminación vehicular. Foto: Esneyder Gutiérrez

Esto, según datos suministrados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), con base en estudios que están realizando especializados de la Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB).



“Lo que esto quiere decir es que usted puede contar con el mejor combustible y si no tiene la tecnología adecuada, no le va a funcionar”, anotó el director del AMVA, Eugenio Prieto.



Agregó que si se coge esos 3.500 vehículos “puedo pegarle al 50 por ciento del PM2.5, que es el más lesivo para la salud, porque esos vehículos todos son diésel”. Explicó, además, que se ha demostrado que los carros de inyección directa son menos contaminantes.



Según Prieto, en general esos automotores tienen una capacidad inferior a 10,5 toneladas y se desempeñan llevando víveres, mercancía, paquetes y materiales de construcción a los barrios.

Lo que esto quiere decir es que usted puede contar con el mejor combustible y si no tiene la tecnología adecuada, no le va a funcionar FACEBOOK

TWITTER

Un problema es que la mayoría no pertenecen a empresas que pudieran asumir la reposición por modelos nuevos, sino a particulares que poseen entre uno y cinco unidades y apenas sobreviven de la actividad del transporte.



La otra dificultad es que el plan del Gobierno Nacional, que otorga un reconocimiento económico a propietarios de carros vetustos por chatarrizar, tiene como límite mínimo las 10,5 toneladas y por tanto no beneficia a estos.



Si bien la decisión de sacar dichos autos de las calles se le sale de las manos al Área Metropolitana, Prieto propone un sistema que por una parte mantenga la información actualizada sobre la edad de los carros, que incentive el uso de tecnologías limpias y castigue a los que ensucian el ambiente con restricciones de movilización y tasas retributivas.



En ese sentido, entre las medidas planteadas está la conversión a gas o el cambio total de los motores (no la repotenciación). “Ya Findeter (la financiera de desarrollo territorial) dijo que daría un cupo de crédito y también intervendría Bancoldex”, expresó Prieto.



Por otra parte, anotó que ya existe un Conpes que establece el IVA y aranceles para el CO2, “solo que se está sugiriendo que esto sea extensible al gas. Igualmente, con Ecopetrol se acordó tener un bono para la cadena del gas, para vehículos de este tipo de propulsión. Con ello, el valor de un vehículo amigable bajaría en cerca de 40 por ciento”.

Ya Findeter (la financiera de desarrollo territorial) dijo que daría un cupo de crédito y también intervendría Bancoldex FACEBOOK

TWITTER

Gremios vinculados con el transporte manifestaron su acuerdo con extender la chatarrización a los carros de menor capacidad, pero algunos manifestaron críticas a la manera como ha actuado al respecto el AMVA.



“Un camión sencillo vale cerca de 120 millones de pesos y si a eso le quita un 20 por ciento resulta atractivo. Y si por un tema ‘verde’ hay otra deducción es aún más interesante”, apuntó Felipe Muñoz, director de Gestión Gremial de ATC.



Sin embargo, cuestionó la confiabilidad de los estudios y de la fórmula para medir las emisiones, así como la supuesta falta de diálogo del Área con los gremios de la Mesa Sectorial de Transporte para hallar consensos sobre la problemática de la contaminación del aire.

Luis González, director de la Asociación de Volqueteros de Antioquia (AVA) y Clarita García, de Defencarga, también están de acuerdo con la chatarrización de carros viejos de menos de 10,5 toneladas.



Pero, Gonzaléz aclaró que se trata de un programa vigente solo hasta el 2019 y que ya esto se lo han propuesto al Gobierno. “Con Luis Alfredo Ramos (cuando fue alcalde de Medellín), la UPB y el Área Metropolitana hicimos un censo de volquetas, pero no se le dio continuidad a este trabajo por falta de voluntad política”, dijo y aseguró que propusieron producir biodiésel de aceite reciclado para bajar partículas 2.5. y no los oyeron.



NÉSTOR ALONSO LÓPEZ

Editor de ADN

Medellín

En Twitter: @nesperiodista