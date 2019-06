Sociedad civil denuncia exclusión en la Asamblea General de la OEA

Molestia e indignación hay entre los representantes de organizaciones civiles y grupos poblacionales de todo el continente que llegaron a Medellín para la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), pues según denunciaron, no les permitieron ingresar a la sesión plenaria que se realizó este jueves 27 de junio, en el centro de eventos Plaza Mayor.

De acuerdo con voceros de la sociedad civil, cuando llegaron en la mañana al sitio previsto para ingresar a la sesión plenaria les dijeron que solo había 24 sillas dispuestas para ellos, pese a que eran al menos 800 que se acreditaron hace más de un mes, siguiendo los estrictos protocolos de la OEA.



“Luego nos pidieron que nos organizáramos en grupos por temas afines significativos. Así, los 800 inscritos formamos 38 grupos. Hace una semana mandaron las reglas de funcionamiento y dijeron que a la sesión plenaria podíamos entrar todos los acreditados, mientras que a la comisión general solo un representante de cada grupo conformado, es decir, 38 personas”, manifestó Carolina Solano Gutiérrez, coordinadora de litigio internacional en la Comisión Colombiana de Juristas.



Sin embargo, cuando llegaron a la sesión plenaria, solo lograron que les aumentaran algunas sillas disponibles y los demás, tras alzar su voz de molestia, tuvieron que desplazarse hacia otro espacio en el centro de eventos.



“En el lugar nos dijeron que solo recibirían personas hasta que se llenara el espacio y que en un salón adjunto había transmisión, donde la podíamos ver, pero el salón no era adjunto, quedaba lejos, era lo mismo ver la transmisión desde nuestra oficina o celular”, manifestó Solano.

Al respecto, Néstor Méndez, secretario general adjunto de la OEA, explicó que los espacios que tienen en Plaza Mayor no son ilimitados.



“Tenemos espacio para los estados miembros, los observadores permanentes, las instituciones internacionales e interamericanas y un limitado número para la sociedad civil”, dijo y añadió que por ello eran las mismas organizaciones las que elegían los representantes que podían ingresar al salón plenario.



Sin embargo, añadió el funcionario, en la mañana de este jueves más personas de las elegidas querían ingresar, pero no era posible por el poco espacio del salón. Méndez también manifestó que en ningún momento se está cerrando el espacio a la sociedad civil y que por eso se realizaron encuentros previos al inicio oficial de la Asamblea General con todos los acreditados.



El secretario adjunto subrayó que para la OEA es fundamental contar con la participación de la sociedad civil.

Para los representantes de organizaciones, no se puede concebir que elijan espacios con poco aforo cuando se sabe que la asistencia de la sociedad civil será amplia.



“Nuestras posiciones no son vinculantes pero estos espacios nos permiten acercarnos a alguna delegación, manifestar preocupación sobre algún tema en específico. Además, somos sociedad civil que representa todas las ideologías del continente, no tenemos un único pensamiento”, puntualizó Solano.



Se espera que en esta tarde, las organizaciones civiles emitan una carta abierta para hacer un reclamo al respecto.



Justamente, este miércoles, Luis Almagro, secretario general de la OEA, sostuvo que la participación de la sociedad civil es fundamental para la Organización de Estados Americanos.

La Sociedad Civil es quien nos sostiene en nuestros esfuerzos de recuperar libertades fundamentales, y de generar mejores espacios para la protección de derechos en las Américas. Ustedes son una referencia directa para nosotros.

