En una reunión de la Asamblea General de Afiliados de Sintrabecólicas, subdirectiva Medellín (principal sindicato de la empresa), 166 trabajadores de la Fábrica de Licores de Antioquia decidieron salir a huelga.



(Lo invitamos a leer: Informe del SGC sobre Hidroituango no conceptuó acerca de estabilidad del macizo)



La decisión se tomó luego de que no se llegó a una concertación del pliego de peticiones dentro de la etapa de negociación con la directivas de la empresa. Sindicalistas exigen mayor estabilidad laboral y mejores condiciones de bienestar.

Las directivas de la empresa, por su parte, han señalado que los buenos resultados no los eximen de afrontar nuestro retos y señalaron que "hay quienes quieren afectar a la FLA y favorecer a la competencia".



"Nosotros en el pliego pedimos unos beneficios para los trabajadores tanto en lo económico como en lo social, lo normativo y lo sindical. El punto principal es la estabilidad laboral absoluta. Nosotros no queremos que sigan sacando gente de la FLA sin justa causa con una indemnización irrisoria”, señaló Mauricio Restrepo, presidente de Sintrabecólicas en Medellín, en diálogo con EL TIEMPO.



(Le puede interesar: Autoridades investigan supuestas amenazas contra directivos de Atlético Nacional)



Los trabajadores aseguran que sus salarios no corresponden a la realidad de la empresa, que es la número uno entre las licoreras del país. "Lo lógico sería que nosotros también ocupáramos el primer puesto en garantías laborales", dijeron a través de un comunicado.

Facebook Twitter Linkedin

La Fábrica de Licores de Antioquia produce el Ron Medellín y el Arguardiente Antioqueño. Foto: Cortesía FLA

Para Restrepo, se debe hacer un ajuste a la tabla de indemnización de la empresa. "Ellos dicen que no van a echar trabajadores, entonces qué les cuesta hacerlo", apuntó.



Y frente al argumento de garantizar la sostenibilidad de la empresa dijo que su pliego de peticiones solo alcanza el cinco por ciento de las utilidades que deja la empresa este año.



Además, el sindicato pide un aumento del 20 por ciento en los salarios (4 por ciento más que lo establecido por el Gobierno Nacional para el salario mínimo), auxilios para todos los trabajadores independiente del cargo, un ajuste al manual de ascensos para hacer carrera en la empresa y normatividad para los permisos sindicales.



(Además: El operativo contra banda en comunas de Medellín que deja 34 capturas en 19 días)



"Estamos dispuestos a sentarnos con la administración y concertar un pliego de condiciones justo para ambas partes, para seguir liderando el mercado como lo hemos hecho estos 103 años de vida. No pretendemos acabar con la Fábrica de Licores de Antioquia ni pretendemos jugar con los recursos de la salud y la educación", puntualizó Restrepo.



Se espera que en los próximos días el sindicato fije la hora cero en que comience la huelga. Su duración, dicen desde Sintrabecólicas, la definirá la misma FLA.

¿Qué dice la FLA?

amos a continuar con la concertación y acuerdos que favorezcan el desarrollo de las conversaciones que venimos generando alrededor del pliego FACEBOOK

TWITTER

El gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, Javier Ignacio Hurtado, dijo en rueda de prensa este lunes, 19 de diciembre, que “aunque respetamos la posición, no estamos de acuerdo con la declaratoria de huelga. Esto nos afectaría de manera importante”.



Sobre el pliego de condiciones y la principal solicitud de los trabajadores, Hurtado aseguró que se garantiza jurídicamente la antigüedad de los trabajadores, "eso quedó por ordenanza y lo aseguramos con todo lo que implica".



Y la FLA afirmó que se ofreció un incremento salarial del 16 por ciento, una política de selección y ascensos, un programas de capacitación, fondo de préstamos para vivienda que se ajustará en 6.200 millones de pesos para 2023, entre otros beneficios.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



“Vamos a continuar con la concertación y acuerdos que favorezcan el desarrollo de las conversaciones que venimos generando alrededor del pliego. Recibimos llamada de viceministro (de Relaciones Laborales) Edwin Palma en busca acompañamiento y alcanzar un acuerdo", agregó Hurtado.



Finalmente, la empresa garantizó un inventario suficiente de cara a las celebraciones de navidad y año nuevo. "Tenemos inventario suficiente para que a principio de año no falta el producto. Los precios se fijan mediante resolución y distribuidores lo venden a ese precio", puntualizó el gerente.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com