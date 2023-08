Más de 65.000 habitantes de Medellín participaron en la mañana de este miércoles, 23 de agosto, en el simulacro de evacuación por sismo que promovió la administración distrital a través del Dagrd.



(Lo invitamos a leer: Anuncian simulacro de evacuación por sismo en Medellín; ¿cuándo y a qué hora será?)



El ejercicio preventivo tuvo la finalidad de revisar las capacidades de las diferentes instituciones públicas y privadas ante una emergencia de este tipo.

Durante la jornada hubo personas que se encargaron de desocupar las edificaciones y otros que hicieron el control de las rutas de evacuación, señalización, puntos de encuentro y plan de gestión del riesgo.



(Le puede interesar: Plan de choque en seguridad deja los primeros resultados en Medellín y Antioquia)



El Dagrd y el Cuerpo Oficial de Bomberos dispusieron de toda su capacidad para el simulacro, que contó con el acompañamiento de organismos de socorro como Defensa Civil, Rescate Antioquia y Ponalsar. Las diferentes dependencias del conglomerado público también hicieron parte de la actividad.

Bajo el principio de corresponsabilidad del riesgo, realizamos este Ejercicio Distrital de Evacuación por Sismo, para contar con comunidades más preparadas ante un caso de emergencia. #PrevenirEsVivir pic.twitter.com/q8k8muGyAA — DAGRD - Medellín (@DAGRDMedellin) August 23, 2023

"Hoy tuvimos una muy buena recepción por parte de empresas, la comunidad educativa y el sector público. En el sector de la Alpujarra tuvimos una participación de más de 2.500 personas. Les damos las gracias a todos los que estuvieron en este ejercicio”, dijo Laura Duarte, directora del Dagrd.



Más de 50 unidades de Bomberos y 20 personas del Dagrd acompañaron la evacuación en diferentes sectores de la ciudad. También se simuló el rescate de una persona con cuerdas en el estadio Atanasio Girardot y un felino en una unidad residencial.



(Además: Alcalde Daniel Quintero confirmó cambio en secretaría clave de su gobierno)



“Este tipo de ejercicios, a nivel nacional y distrital, nos fortalecen, no solo en nuestras capacidades institucionales, sino en las capacidades de autoprotección. Todos necesitamos tener un plan para saber cómo evacuar con relación a donde habitamos y donde trabajamos”, puntualizó la la funcionaria.



Según las autoridades, Medellín está localizada en una zona de amenaza intermedia por sismo, lo que significa que hay posibilidad moderad de que ocurra un evento de estos. Los impactos, en este sentido, estarían relacionados con la calidad de las construcciones.

#AEstaHora iniciamos el ejercicio Distrital de Simulacro de Evacuación por Sismo, activamos al equipo DAGRD, Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y a los Organismos de Socorro #PrevenirEsVivir. pic.twitter.com/cgoFEpI12B — DAGRD - Medellín (@DAGRDMedellin) August 23, 2023

Recomendaciones en caso de sismo

La alcaldía de Medellín entregó las siguiente recomendaciones en caso de sismo:



-Mantenga la calma para tomar buenas decisiones

-Aléjese de postes de energía y objetos que puedan caer encima suyo

-Retírese de ventanales

-Cuente con un kit de emergencia con elementos básicos como agua, alimentos, frazadas, linterna y pito, entre otros

-No use ascensores

-Ubique un punto de encuentro

-Si está en una edificación sismorresistente, busque ubicarse cerca de columnas

-Si está en la calle, aléjese de fachadas, porque se pueden desprender elementos

-Busque un lugar abierto

-Puede ubicarse debajo de mesas para protegerse de la caída de elementos como lámparas y objetos ubicados en altura, en el hogar o en la oficina

-Cierre el suministro de gas

-Esté atento a información oficial



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com