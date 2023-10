Se complica el acuerdo entre EPM y Millicom para salvar a Tigo-UNE: ¿por qué?

Cuando todo parecía claro entre Millicom y EPM para capitalizar con $600.000 millones a Tigo-UNE para mitigar su crisis financiera, salió un nuevo embrollo que podría complicar la operación.



Todo por cuenta de una nuevas condiciones puestas por EPM en la propuesta enviada a Millicom previo a que se realizara dicha capitalización.

En un comunicado, Millicom aclaró que había aceptado varias condiciones de EPM relacionadas con la cláusula de protección al patrimonio y la re-compra por parte de Millicom de las acciones de EPM.



Es por esto que se esperaba avanzar en la negociación para firmar el acuerdo de capitalización y poner cada socio $300.000 millones.



Sin embargo, en la contrapropuesta enviada por la empresa de servicios públicos antioqueña el pasado viernes 6 de octubre aparecieron nuevas condiciones que complican el proceso.



(Le puede interesar: Así está la carrera electoral en Medellín y Antioquia a tres semanas de las elecciones)

Facebook Twitter Linkedin

Reunión MinTIC, EPM y Millicom. Foto: MinTIC

Lo que no hemos acordado, ni podemos acordar, es tener una obligación financiera adicional que opere onerosamente solo en contra de Millicom FACEBOOK

TWITTER

Según Millicom, EPM intridujo en la contrapropuesta la determinación obligatoria del precio por parte de un tercero y no de común acuerdo entre las partes, como se había estipulado.



Además, añadió una extension adicional del plazo propuesto (un año) y un valor mínimo garantizado a favor de EPM.



Estas nuevas condiciones no fueron bien recibidas por parte de Millicom.



"Lo que no hemos acordado, ni podemos acordar, es tener una obligación financiera adicional que opere onerosamente solo en contra de Millicom y, en particular, a un valor que no sea libremente determinado de común acuerdo entre las partes", dice el comunicado.



Dice el documento que la multinacional extranjera espera poder superar este escollo para poder lograr la tan necesitada capitalización que requiere Tigo-UNE para evitar entrar en un proceso de reorganización.



(Lea también: ¡Impresionante! así se ve el 'cementerio' de vehículos que tiene Medellín)



Millicom reitera que sigue con buena disposición para negociar una eventual recompra por parte de Millicom o una posible reventa por parte de EPM de las acciones de esta última en la capitalización, así como ampliar el plazo de un año para llevar a cabo dicha negociación.



"Insistimos — y esto es esencial — en que las partes deberán, en ese momento, negociar un precio por acción de común acuerdo entre ellas, no uno decidido por terceras partes y obligatorio para cualquiera de ellas sin su acuerdo", aclaró Millicom.



Se espera cuál sería la respuesta de EPM al respecto para determinar si se podrá llegar o no a un acuerdo que salve a la empresa de comunicaciones.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín