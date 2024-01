Central Park de Bello: entre el ruido de los motores y el de los vecinos afectados

Aunque no ha sido finalizada su construcción total, el Central Park de Bello ya fue entregado a la comunidad. Fue en los últimos días de diciembre del 2023.



Sin embargo, desde antes ya se escuchan los sonidos de los motores de los vehículos que han hecho uso de su autódromo, así como de bicicletas y otros eventos que allí se han realizado.

Lo anterior ha generado todo tipo de ruido alrededor de la polémica obra, desde los vecinos afectados por el ruido de los eventos, hasta los que se benefician de este espacio que, según ellos, hacía falta en la ciudad.



Y aunque se dijo que la inauguración de este espacio para los deportes a motor, prácticas de patinaje, atletismo y ciclismo, estaría listo en octubre de este año, hubo novedades en las obras que llevaron a que no se cumpliera el cronograma.



El Parque Metropolitano Tulio Ospina -Centro de Eventos Central Park fue entregado a la comunidad. Es una obra multifuncional para las prácticas de diferentes disciplinas deportivas. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Ahora, tras su entrega a la comunidad, las quejas sobre este espacio no han cesado. Desde la Veeduría Central Park dieron a conocer un estudio de evaluación y estudio para atenuar el impacto por el ruido en esta obra, el cual data del 2018 y que habría sido contratado por el mismo Indeportes.



Dicho estudio, concluyó que las soluciones de apantallamiento para mitigar el ruido en la zona no serían eficaces de cara a la protección de los edificios residenciales.



“Las soluciones principales se deben orientar a la consideración del ruido en la gestión de las actividades y valorar la posibilidad de mejora en el aislamiento de las fachadas de las estancias sensibles de los edificios principalmente expuestos al ruido”, dice el informe.



Asimismo, concluye en que la mejor opción es instalar en los edificios más afectados ventanas de alto aislamiento acústico.



Carlos Contreras, vocero de esta veeduría, afirmó que dicho estudio no se dio a conocer en su momento y que actualmente ningún edificio cuenta con estas soluciones.



Precisamente, en 2019 el entonces Contralor de Bello, Julio César Rodríguez, afirmó que no se le entrego el informe de ruido, a pesar de que su despacho lo había solicitado.

“O se les olvidó o lo omitieron, pero tengo evidencias que este documento fue remitido al gerente de Indeportes y, en toda la información que pedimos sobre factibilidad del proyecto no nos llegó este estudio. Eso le da todos los argumentos a la Contraloría para decir que es inminente el riesgo de afectación de estas comunidades por ruido, especialmente las que están aledañas al autódromo”, dijo en su momento el Contralor.



Algo que actualmente ya están viviendo algunos residentes de la zona, que en redes sociales se han quejado del ruido cuando eventos a motor en el sitio.



“¿Nos preguntamos si la Gobernación va a hacer cumplir los compromisos que hizo con nosotros? Las actividades que hacen están fuera de control, ruido extremo por encima de los decibeles permitidos por horas y días”, dice una de las quejas.



El Parque Metropolitano Tulio Ospina -Centro de Eventos Central Park fue entregado a la comunidad. Es una obra multifuncional para las prácticas de diferentes disciplinas deportivas. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Asimismo, se quejan de la poca organización para realizar los eventos, el caos vial que estos generan e incumplimiento en los horarios pactados para su realización.



De hecho, la Corporación Ecoparmo pensaba realizar el pasado 9 y 10 de diciembre un evento llamado Time Attack, con Karts y vehículos de un cuarto de milla, pero tuvieron que cancelarlo ante una protesta pacífica que pretendía hacer la comunidad en la zona.



Sobre las quejas, Carlos Ignacio Uribe, actual gerente de Indeportes Antioquia, manifestó no conocer el informe de ruido que se contrató en la gerencia anterior e indicó que no se tienen presupuestadas las obras de mitigación que sugiere dicho informe.



“Hoy nosotros hemos hecho unas pruebas piloto de operación y esa operación nos va a ir indicando en términos de mediciones de decibeles como se está dando este manejo, pero hoy lo que hemos tenido en los distintos eventos que hemos podido realizar es que el volumen de los decibeles han sido los admitidos para este tipo de eventos y ese tipo de equipamientos”, afirmó Uribe.



Agregó el directivo que, al contrario de recibir una negativa por parte de la comunidad, han sentido un buen acompañamiento y una buena aceptación, ya que los distintos eventos que han realizado han tenido gran acogida y venta total de boletería.

Manifestó Uribe que si bien este es un equipamiento que va a generar alguna situación molesta, también generará muchos beneficios para el territorio en términos de valorización, ya que ofrece un gran espacio público al contar con cerca de 300.000 metros cuadrados.



“La operación del parque va a ir demandando ir haciendo unos ajustes y unas correcciones, lo que es normal de cualquier proyecto de esta categoría. Pero es importante que se sepa que nosotros tenemos un trabajo permanente con las comunidades vuelvo y no tenemos aquí una lluvia de manifestaciones”, agregó Uribe.



Dejó en claro, además, que hay un horario definido para los eventos en el Central Park, que es desde las 10 a. m. hasta las 5 p. m. y que no se permitirán eventos nocturnos.



“La manera como estamos concibiendo este proyecto es como una gran centralidad, que va a permitir tener eventos culturales, actividades deportivas; que aparte de tener también actividades de deportes a motor, queremos que sea un parque para disfrutar de múltiples actividades como trote o ciclismo”, puntualizó Uribe.



Estado de la obra

El Parque Metropolitano Tulio Ospina -Centro de Eventos Central Park fue entregado a la comunidad. Es una obra multifuncional para las prácticas de diferentes disciplinas deportivas. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

El gerente de Indeportes manifestó que en la obra se viene trabajando en la iluminación ornamental y de operación del parque, ya que allí se tuvo que hacer un rediseño de los diseños eléctricos y ahora Empresas Públicas está en la revisión final, por lo que no se ha podido tener la conexión definitiva.



“Y estamos en este momento haciendo la terminación de la segunda capa de pavimentación, que se nos demoró más de lo que teníamos contemplado en virtud que fue necesario importar desde México un aditivo celuloso para tener un pavimento que tuviera mejor agarre y unas mejores consideraciones en virtud de los deportes que se practican en esta pista”, afirmó Uribe.

¿Se debió construir ahí?





El Central Park es un escenario de 38 hectáreas que habilita áreas de espacio público para el disfrute del deporte, la cultura, la recreación, la convivencia ciudadana y la conservación ambiental Foto: Cortesía

Desde la Veeduría Central Park han sido reiterativos en que esta obra no se debió construir en el lugar donde se construyó -en el Parque Tulio Ospina de Bello- y que el entonces gobernador de Antioquia, Luis Pérez, cometió actos de corrupción al hacerlo.



Para Carlos Contreras, veedor ciudadano, el artículo 52 del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no permite la construcción de una obra de este tipo en zona urbana.



“Los equipamientos deportivos y recreativos no tradicionales se refieren a los escenarios para la práctica de deportes poco populares, no tradicionales o nuevos, tales como el golf, deportes a motor, equitación, deportes extremos y similares. Estos se ubicarán principalmente en suelos rurales, como parte de proyectos integrales asociados o a parques ambientales, recreativos, ecológicos, turísticos o temáticos, que no podrán ir en detrimento de las calidades ambientales del territorio rural”, dice el mencionado artículo.



Sin embargo, John Freddy Álvarez, profesional de la Secretaría de Planeación de Bello, indicó que se trata de un tema de interpretación y que la norma es clara e indica que la construcción de dicho parque sí está avalada por el POT.



“No es excluyente que sea solamente en la zona rural, se pueden ubicar en lugares que tengan parques ambientales o asociados a diferentes tipos de parques. Adicionalmente, esta zona aparece en el POT como los terrenos iniciales donde estaba el parque Tulio Ospina, o sea, que hacen parte de estos parques de los que habla el POT”, explicó Álvarez, quien agregó que estos terrenos también hacen parte del macroproyecto Centralidad Norte, por lo que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), mediante una norma metropolitana le dio vía libre al proyecto.



Sin embargo, desde la Veeduría insisten una serie de irregularidades cometidas en torno a este proyecto y esperan que haya justicia para los afectados.



“Cuando una comunidad ve que una obra del Estado, abiertamente adelantada y construida, afectó los intereses de ellos, la Constitución y la ley dicen que los ciudadanos podrán acudir ante la vía administrativa de los tribunales para solicitar una reparación”, afirmó Contreras.



