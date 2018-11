Tutelas e incidentes de desacato en salud siguen creciendo en Medellín

Entre el primero de enero y el 31 de octubre de este año, la Personería de Medellín ayudó a elaborar 10.018 acciones de tutela, 4.273 incidentes de desacato y 200 derechos de petición por el derecho al acceso a servicios de salud.

Esta situación, para la entidad del Ministerio Público, es preocupante, pues da cuenta de que este derecho fundamental de los ciudadanos sigue siendo vulnerado constantemente.

El régimen contributivo es el más accionado con 5. 064 tutelas, mientras que para el régimen subsidiado se realizaron 4.525 y para el Sisben, 429, según datos de la Personería.



Asimismo, las principales razones por las que los ciudadanos acuden al mecanismo de la acción de tutela son la negación de medicamentos, citas con especialistas, cirugías, ayudas diagnósticas, interrupciones de tratamientos, así como la exoneración de copagos y cuotas moderadoras.

Para Diana Patricia Guerra, coordinadora del Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud de la Personería de Medellín, hay un incremento muy alto en los incidentes de desacato que los alarma porque significa que pese a que hay un fallo judicial a favor del paciente, este no se hace efectivo por parte de las instituciones de salud o aseguradoras.



“Se requiere una voluntad nacional que garantice la efectividad del derecho a la salud, no basta con decir que se tiene una cobertura universal de más del 95 por ciento; lo que interesa es que las personas puedan acceder al sistema de salud de forma oportuna, continua y que no se presenten barreras de acceso”, añadió la funcionaria.



Guerra aclaró que entre las EPS más tuteladas están en orden: Savia Salud, Coomeva, Sura, Nueva EPS y Medimás. “Ahí hay que tener en cuenta el número de afiliados de cada una, es mayor el de Sura y Savia Salud por esta razón”, dijo.



Finalmente, la coordinadora explicó que cuando se solicita el incidente de desacato y no se cumple, el juez puede sancionar con una multa o decretar la detención del gerente o la persona encargada de la institución de salud o la EPS que incumple el fallo.



