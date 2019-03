2.000 migrantes represados por protestas de lancheros en Urabá

Una difícil situación viven los municipios de Turbo y Necoclí, en el Urabá antioqueño, debido a que hay cientos de migrantes varados en la zona, pues no han podido pasar hacia Capurganá, Chocó, para continuar su camino hacia Panamá y, posteriormente, a Estados Unidos.

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, aseguró que en Necoclí hay en este momento al menos 1.000 migrantes varados y que en Turbo, unos 270. Sin embargo, Alejandro Abuchar, el alcalde de este último municipio, afirmó que según el último reporte allí hay 800 personas en esta condición. Así, serían casi 2.000 las que están represadas en ambas zonas.



Cabe recordar que los migrantes son ciudadanos de Cuba, Haití, Angola, El Congo y la India, que buscan llegar a Estados Unidos. Su ruta en Colombia empieza en Ipiales (Nariño), luego se movilizan por tierra hacia Medellín y desde allí hacia el Urabá antioqueño.



En esta zona deben coger lanchas para movilizarse hacia Capurganá y Sapzurro, en el municipio de Acandí (Chocó), donde luego encuentran la forma de llegar a Panamá, uno de los últimos pasos en su camino.

Migrantes en Turbo, Antioquia. Foto: Cortesía alcaldía de Turbo

Sin embargo, los lancheros de Capurganá tomaron la decisión de no recibir a los migrantes, por lo cual estos deben ser devueltos a Necoclí y Turbo.



En estos sitios, se quedan a la deriva, deambulando por las calles, sin posibilidades de quedarse en un hotel. Abuchar agregó que esto se debe no solo a que no tengan dinero, sino también a que muchos hoteleros y comerciantes no están dispuestos a prestarles servicios por temor a consecuencias judiciales.



"Se está prohibiendo que se vendan tiquetes a los migrantes, pero aquí también hay un asunto que deben solucionar la Armada Nacional y el Ministerio de Transporte: en el Urabá solo hay un terminal turístico oficial, que queda en Turbo, pero hay otros tres o cuatro que no cuentan con los requisitos y despachan gente, eso hay que controlarlo", sostuvo el mandatario local.



El alcalde también manifestó que esta situación se ha presentado durante los últimos 15 años y que no se han tomado medidas de fondo para solucionarla. Agregó que como administración municipal brindan la atención humanitaria a las personas que se quedan varadas en la zona.

Por su lado, el gobernador dijo que si de aquí a este miércoles 27 de marzo no hay una solución por parte de Migración Colombia, se desplazarán a la zona para hacer un consejo de seguridad y tomar las acciones correspondientes.



