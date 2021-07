Sigue incierto el futuro de los peajes del norte del valle de Aburrá

En el marco de las protestas por el paro nacional en Medellín y el valle de Aburrá, el peaje de Niquía ha sido vandalizado en dos ocasiones y hasta la fecha sigue sin operar.



¿Qué pasará con este peaje quemado? ¿Se reconstruirá? ¿Se trasladará? ¿Se eliminará?



Ante esto, Manuel Gutiérrez, Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) manifestó que, hasta agosto, la decisión sobre qué hacer con el peaje es de la gobernación de Antioquia.

“El contrato debió terminar en mayo, pero la Gobernación nos solicitó ampliar el plazo por tres meses debido a los efectos de la pandemia que imposibilitó el recaudo esperado. Se dijo que había un desfase de unos $ 30.000 millones”, contó el funcionario.



Este medio intentó conocer la posición del gobierno departamental, pero hasta el momento no hay respuesta.



(Le puede interesar: Motociclista cae desde el quinto piso de un centro comercial)



Por su parte, Óscar Andrés Pérez, alcalde de Bello, expresó que los alcaldes del Aburrá Norte (Copacabana, Girardota, Barbosa y Bello) coinciden en que es justo que se dejen de cobrar los peajes, pues llevan más de 20 años pagando algo que se suponía, era temporal.

Hemos logrado llegar a una acuerdo parcial y es el retiro del peaje de Niquía FACEBOOK

TWITTER

“Hemos logrado llegar a una acuerdo parcial y es el retiro del peaje de Niquía. Hay un primer compromiso sobre la mesa y esperamos que la gobernación oficialice la información”, dijo el alcalde.



Sin embargo, de quitar este peaje estaría en riesgo el pago por las obras 4G Vías del Nus, que van desde el Alto de Dolores hasta la salida de Medellín por el norte.



“¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros no tenemos la fuente de pago por las obras que se han ejecutado en Vías del Nus, el contrato tiene previsto un esquema que se denomina ‘cascada’ y que presenta diversas alternativas ante la ocurrencia de un hecho”, dijo el presidente de la ANI.



(También lea: Comenzó la operación de las nuevas estaciones de Metroplús en Medellín)



Una de las primeras alternativas, explicó, es reducir el alcance de obra, algo que no aplica en este caso porque las obras avanzan en un 93 por ciento.



“Si no hay cómo reducir el alcance de obra, la siguiente opción es terminar el contrato de concesión y liquidar. Hacer esto tiene un valor de 2 billones de pesos, que se tienen que pagar en un año. No tenemos cómo pagar esa suma para pagarle al concesionario por las obras ejecutadas, por eso hemos seguido con mesas de trabajo para ver de qué manera viabilizamos financieramente el proyecto”, contó Gutiérrez.



De acuerdo con la ANI, se espera que para agosto se tenga una solución definitiva para la situación de la zona.

Sobre esta concesión

Actualmente hay un contrato departamental llamado Hatovial, que tiene tres peajes asociados, Niquía, Trapiche y Cabildo, que son del departamento y con los que se han pagado las inversiones de la doble calzada Bello - Hatillo.



Sin embargo, desde Vías del Nus, la vía 4G que se construye en esta zona, informan que prevén la explotación de cinco estaciones de peaje: (Niquía, Cabildo, Trapiche, Pandequeso y Cisneros).



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

@AlejoMercado10