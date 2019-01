Sin fecha para reiniciar reparación de Biblioteca España de Medellín

Persiste la incertidumbre sobre cuándo se reiniciarán las obras en el Parque Biblioteca España, que ya cumple más de tres años cerrada por problemas inicialmente en la fachada, que los habitantes de la comuna 1 (Popular) pensaron que se solucionarían pronto.

Persiste la incertidumbre porque la alcaldía de Medellín aún no ha logrado superar la pelea jurídica que hay con el Consorcio Obras Medellín, firma encargada de las labores de repotenciación, pero que hoy está sancionada por el supuesto uso indebido de 2.695 millones de pesos que la administración le entregó como anticipo en 2015.



Según Paula Palacio, secretaria de Infraestructura Física de Medellín, todavía está en curso la liquidación del contrato. “Se está haciendo el cierre jurídico de este proceso para sacar de nuevo un proceso de contratación que incluya la repotenciación del parque biblioteca”, dijo la funcionaria.



En agosto de 2018, la secretaria le dijo a EL TIEMPO que se esperaba que ese proceso estuviera solucionado en un mes y medio. Han pasado cinco meses.

Se está haciendo el cierre jurídico de este proceso para sacar de nuevo un proceso de contratación que incluya la repotenciación del parque biblioteca

Es por esta razón que la alcaldía no ha podido abrir una nueva licitación para que alguien se haga cargo de la repotenciación, la cual se estima que podría tener un costo de 20.000 millones de pesos, cuando su construcción hace casi 11 años fue de 15.000 millones de pesos.



Esto porque además de las fallas en la negra fachada, un estudio de patología evidenció que también hay falencias importantes en la estructura, que obligan a repotenciar todo el edificio para poder ocuparlo.

Así se ha transformado la Biblioteca España desde su construcción.

Así las cosas, añadió Palacio, se espera que termine por fin la liquidación del contrato, se puedan hacer los diseños de repotenciación y el concejo apruebe los recursos para la misma y determine cómo gestionarlos. Todo esto se espera que suceda en el primer semestre de este año, para empezar los trabajos o, al menos, dejar lista la ruta que deberá seguir la siguiente administración municipal.

Se sienten engañados

Los habitantes de la comuna 1 ya se acostumbraron a ver un esqueleto con lonas negras donde antes estuvieron erigidas las emblemáticas rocas que tuvieron reconocimiento internacional.



Aún hoy, cuentan los vecinos, muchos turistas llegan al sitio y se llevan la sorpresa de que ya solo quedan los restos de la biblioteca.



Para los más jóvenes de la comuna significa la pérdida de un espacio en el que no solo podían leer, sino también participar de actividades lúdicas, culturales y académicas, formas de alejarlos del consumo de drogas y la violencia.

El dinero que se invirtió en la construcción no se ha visto reflejado en el acceso a los servicios

De acuerdo con Adolfo Taborda, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Santo Domingo Savio, hace mucho tiempo no hay reuniones con la comunidad para contarle qué va a pasar con la biblioteca.



“A Santo Domingo Savio se le engañó y siente mucha desconfianza en la administración, se le vendió una propuesta social y nunca cumplieron con ella, el dinero que se invirtió en la construcción no se ha visto reflejado en el acceso a los servicios”, manifestó el líder comunitario.



Sin embargo, añadió, la cultura y otros aspectos sociales no murieron con el cierre, pero esperan que la biblioteca vuelva a recuperar su vida.

Los habitantes de la comuna 1 (Popular) lamentan que este espacio siga cerrado y esperan que no se convierta en la promesa de los políticos en las próximas elecciones para obtener votos. Foto: Jaiver Nieto/ETCE

Desde el Sistema de Bibliotecas Públicas hacen esfuerzos para mantener su esencia. Por medio del programa Parque al Barrio, los habitantes de todas las edades disfrutan de actividades culturales y académicas y pueden acceder al material.



En 2018, hubo 13.864 usos referentes a préstamos de material y espacios, consultas, registros, acceso a TIC y participación en las actividades. De ellos, 6.995 usuarios fueron niños. Asimismo, el año pasado hubo 936 encuentros de 27 actividades diferentes, en las que participaron 13.396 personas.

Para Taborda, este aspecto es muy positivo, pues posibilita potenciar la identidad cultural y social de la comunidad, al tiempo que abre espacios importantes de formación y participación, sin embargo, siguen esperando que la biblioteca como espacio físico regrese.



También esperan que, de cara a las próximas elecciones, ningún candidato tome el Parque Biblioteca España como la excusa para obtener votos en la comuna, pues son muchas las necesidades de los barrios que la conforman.



“No queremos que acá vengan los políticos a buscar votos con promesas sobre la Biblioteca España. Hay muchas cosas que necesitamos: proyectos de acueducto y alcantarillado, mejoramiento de vías, manejo adecuado de las basuras”, expresó el líder.



Mientras tanto, la alcaldía sigue en proceso con la aseguradora para cobrar la póliza que le permita recuperar algo del anticipo que, según la secretaria, el contratista no supo justificar en qué se lo gastó.



