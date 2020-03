Debate para quitar las mallas en universidades apenas está en pañales

Tumbar las mallas de las universidades y que se integren a la ciudad es una de las propuestas que por estos días está en el centro del debate. La iniciativa, liderada principalmente por el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, ha generado opiniones a favor y en contra.

El gobernador llama a esto ‘Univerciudad’, pero el concepto no es nuevo. Durante su periodo en la Alcaldía de Medellín, entre 2012 y 2015, se adelantó un proyecto con igual nombre pero esa vez fue para integrar las universidades ubicadas en el centro de la ciudad y que para la época pretendía beneficiar a cerca de 100.000 estudiantes que se formaban en la zona en las distintas instituciones educativas técnica, tecnológica y profesional.



Así fue como fueron intervenidas algunas calles y aceras en la avenida Oriental, el teatro Pablo Tobón Uribe, la calle Bolivia y Bomboná y se sumaron algunas iniciativas particulares como cuando la Corporación Universitaria Americana y la Fundación Juan Sebastián Gutiérrez Bustamante adquirieron las instalaciones del Club Medellín, que luego se llamó Club Censa, o como cuando ocurrió la expansión de la Universidad Cooperativa de Colombia con modernas instalaciones y un concepto de institución abierta con la denominada ‘Plaza de los estudiantes’, que es el sitio de reunión para la ciudadanía. Sin embargo, el proyecto de ‘Univerciudad’ en el centro no avanzó a mayores.

En la actualidad, el concepto regresó y ahora está en el centro de debate. Pero, no solo se implementaría en las universidades públicas, como la de Antioquia y Nacional, en las instituciones universitarias ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor de Antioquia y, eventualmente, en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y Tecnológico de Antioquia (aunque estas dos últimas no se han mencionado directamente en declaraciones), sino también en las universidades privadas.



“Es que esta propuesta es para dialogar y también para reflexionar sobre un tema: ¿Y es que cómo siendo ciudad nos encerramos? Esto no es exclusivamente una discusión de las universidades, nosotros creemos que es un momento en el que debemos derribar esos muros y abrirnos para integrarnos como ciudad con los espacios públicos, no solo los universitarios”, explicó el gobernador de Antioquia.

Creemos que es el momento en

el que debemos derribar esos muros

El tema se centrará, por ahora, en la discusión, porque según Gaviria se hará de una manera gradual y para esto la Gobernación de Antioquia va a conformar un grupo más amplio que “reúna a rectores de otras universidades y de distintos estamentos”.

Sin embargo, en la Universidad de Antioquia se adelantarán discusiones más puntuales al respecto con los distintos estamentos de esta institución.



Así lo explicó el rector John Jairo Arboleda: “Es un tema a futuro de lo que debe de ser el desarrollo armónico de la ciudad, empezar a tumbar barreras, a tumbar muros, a acercar más las instituciones a la ciudadanía pero también es algo gradual. No es que mañana vamos a amanecer con pico y pala a quitar las mallas de la universidad porque hay una serie de acondicionamientos que hay que resolver inicialmente”.



Para el concejal de Medellín, Daniel Duque, es una buena iniciativa que las universidades se integren más a la ciudad y que se quiten las mallas pero es necesario que se den todas las condiciones de seguridad. Sin embargo, el corporado va más allá y dijo que: “Esta propuesta nace más como una cortina de humo, lo que buscaba era ocultar el malestar generalizado entre la comunidad universitaria frente al protocolo del alcalde de Medellín de meter el Esmad a las universidades”.



En su concepto, dicho protocolo se está aplicando mal: “No sabemos cuántos kilogramos de explosivos se han incautado, no sabemos cuántas personas se han individualizado entre estos vándalos que están haciendo desmanes en las protestas y lo único que se logró fue llevar la violencia al interior del campus de las universidades”.



Duque explicó que en el Concejo de Medellín se creó una comisión accidental que hace seguimiento a dicho protocolo pero, segúndijo, ya se ha pedido que se desmonte y que hay una propuesta para construir una mesa universitaria para la paz de la cual hagan parte los rectores de las universidades públicas, docentes, empleados, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil para que se discuta el tema.

Cómo funciona en otras U

Grandes universidades como la Unam en México o la MIT (EE.UU) no tienen mallas para entrar a sus campus y en Colombia hay algunas universidades con este mismo sistema. Una de ellas es la Pontificia Universidad Javeriana, que se concibió hace 90 años como una institución abierta.



Su campus de 18 hectáreas en Bogotá, está compuesto por 48 edificios de distintos tamaños. Por este transitan tranquilamente miembros de la comunidad universitaria y externa que se calcula, en promedio, es de 25.000 personas al día, y solo hay restricción a la entrada de los edificios en los que se pide carné o cédula, según el caso.



De acuerdo con Javier Forero, director de recursos físicos, por tener un campus abierto se mejoraron las condiciones de seguridad con cámaras y vigilancia y solo se cierra con mallas portables tipo evento cuando hay disturbios sobre la carrera séptima.



Frente a hechos de inseguridad dijo que la estadística es muchísimo menor, que no hay atracos pero sí hay robos de celular o de bolsos porque las cafeterías también son abiertas, y se roban morrales. “Nosotros tenemos una relación directa con la policía y si podemos detectar el suceso la policía nos aporta porque nosotros no podemos retener ni esculcar a nadie”, agregó.



En Medellín, la Universidad CES se identifica como una universidad sin mallas. De acuerdo con el rector Jorge Julián Osorio, “hemos trabajado en un proyecto que es ser la universidad de El Poblado, que la biblioteca sea abierta, que el gimnasio sea abierto y que la gente puede llegar a la universidad pero es bien diferente tener las puertas abiertas y la universidad abierta en El Poblado a tenerla en otro lugar”.



A su campus van 6.000 estudiantes de pregrado y posgrado, además de un promedio de 100 personas de la comunidad externa. Para el directivo, el debate se debe concentrar en cómo abrir la universidad a la comunidad y no en quitar las rejas. “Es imposible quitar rejas en la U. de A. y en la Nacional y en otros lugares pero sí es posible desarrollar una universidad de la comunidad, independiente de la universidad”, concluye.

La Universidad CES, en El Poblado, se denomina como un campus abierto a la ciudad. Allí no hay mallas. Foto: Jaiver Nieto

Alcaldía de Medellín apoya

En días anteriores, cuando empezó a resurgir este debate de universidades sin mallas, el alcalde Daniel Quintero Calle se manifestó concretamente sobre el caso de la Universidad de Antioquia y dijo que estaría dispuesto a apoyar la medida. Respecto al aporte y participación de la ciudad en la iniciativa, sostuvo que la Alcaldía de Medellín está lista para “hacer todos los aportes necesarios”, con el objetivo de que los estudiantes se sientan seguros en el campus universitario.



“Es una decisión de la Gobernación y cada una de las rectorías, pero nos gustan las universidades abiertas que son espacios para la innovación y el emprendimiento. Qué conecta a los ciudadanos con ella y ella con los ciudadanos”, expresó el mandatario local.

El debate, entonces, apenas comienza.



DAVID ANDRÉS CALLE ATEHORTÚA

@davidcalle1