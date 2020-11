Siete fallecidos y 9 heridos tras deslizamiento en Puerto Valdivia

Un deslizamiento de tierra en vereda Cachirime, en Puerto Valdivia, Valdivia, provocó la muerte de al menos siete personas que se encontraban en un establecimiento comercial.



Hasta el momento entidades operativas han rescatado 7 cuerpos sin vida y 9 heridos que fueron trasladados a centros asistenciales de la región.

Deslizamiento en vereda Cachirime en Puerto Valdivia, Valdivia, tapa establecimiento comercial al parecer con 20 personas. Hasta el momento entidades operativas rescatan 7 cuerpos sin vida, 9 heridos han sido trasladados a centros asistenciales. Comisión Dagran se dirige al sitio pic.twitter.com/0xp0xPwYfO — Dagran Antioquia (@DagranAntioquia) November 23, 2020

Según el reporte preliminar, cerca de 20 personas quedaron atrapadas en una discoteca en el corregimiento de Puerto Valdivia, luego de registrase un alud de tierra.



La alcaldesa de Puerto Valdivia, Olga Arroyave, dijo que además de las 7 personas fallecidas y las 11 heridas por un derrumbe se adelanta la búsqueda de otras 5 personas que estarían atrapadas.



Por su parte, Jaime Enrique Gómez, director de Gestión del Riesgo, aseguró que los organismos de socorro están en el lugar para determinar si hay más personas atrapadas en medio de la tierra y el lodo.



"Se presentó un deslizamiento en Puerto Valdivia, el cual cae sobre un establecimiento comercial. Me informan que ya han rescatado siete personas fallecidas y trasladaron a once al hospital de Valdivia. Continúa la búsqueda de más personas", indicó.



El general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, indicó que tropas se desplazaron a Puerto Valdivia para garantizar la seguridad y apoyar “a los organismos de socorro en la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias”.

Durante la madrugada, tropas de @Ejercito_Div7 han garantizado la seguridad y apoyado a los organismos de socorro en la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias, en la vía que atraviesa el sector Cachirime, municipio de Valdivia, Antioquia.



¡Somos Ejército! pic.twitter.com/aaSFz2wxcP — Mayor General Juan Carlos Ramírez Trujillo (@GralJuanRamirez) November 23, 2020

La troncal a la Costa Caribe permanece cerrada mientras avanza la búsqueda de más posibles víctimas.



Noticia en desarrollo...