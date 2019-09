Vestido de piloto vieron al excontralor de Antioquia en aeropuerto

Sentando en una de las salas del aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, vestido de piloto y mirando su celular, se ve al excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, quien fue dejado en libertad por un juez este 4 de septiembre, en las audiencias preliminares por el caso de una presunta red de corrupción. La imagen la compartió en redes sociales Claudia Carrasquilla, directora Nacional de Fiscalías seccionales y seguridad ciudadana.

¿A quién se les parece el piloto? Pues les cuento que es nuestro excontralor Sergio Zuluaga, quien fue puesto en libertad por un juez de garantías de Medellín ¿Será que algo debe que se disfrazó?", se preguntó la fiscal en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que el excontralor, quien renunció a su cargo en medio de las diligencias judiciales que se adelantaban en su contra, fue capturado con otras nueve personas, entre las que hay dos contralores auxiliares, un contratista de Briceño y los alcaldes de los municipios de San Carlos, La Pintada y Jardín, por supuestamente pertenecer a una presunta red de corrupción que buscaba cambiar favores personales por amañar los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría Departamental.

Pero, el juez de control de garantías los dejó a todos en libertad, aunque vinculados a la investigación, por considerar que la Fiscalía no argumentó correctamente las pruebas que demostraran que estaban vinculados a la supuesta red de corrupción.



En este sentido, explicó Carrasquilla, el excontralor no tiene restricciones para su movilidad, lo que le permite circular por todo el territorio nacional e, inclusive, salir del país.



"Sí llama mucho la atención para esta delegada es por qué hoy se recibe una foto a través de una fuente que indica que se encuentra en el aeropuerto de Rionegro ¿Qué tiene que esconder el excontralor para disfrazarse como piloto, si acaso no se le ordenó la libertad", manifestó la fiscal.



