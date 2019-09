'Usé uniforme para justificar mi ausencia': excontralor de Antioquia.

El excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, presunto implicado en la red de corrupción en esa entidad, respondió mediante comunicado de prensa a la publicación de la Directora de Unidad Ciudadana de la Fiscalía, Claudia Carrasquilla, en la que lo señalaba de estar disfrazado de piloto en el aeropuerto internacional José María Córdova, de Rionegro.

Zuluaga respondió ante estos cuestionamientos que sí viajó y que se encuentra en Cartagena, ciudad en la que reside con su familia.

A quien se les parece el piloto? Pues les cuento que es nuestro Ex Contralor Sergio Zuluaga, quien fue puesto en libertad por un Juez de Garantias de Medellín. Será que algo debe que se disfrazó? pic.twitter.com/LHwgJ4r3x3 — Claudia Carrasquilla (@clacarras1966) September 6, 2019

Además, aclaró los motivos por los que portaba tal vestimenta: "Usé el uniforme de estudiante de piloto (curso que estoy realizando) para justificar una ausencia tan prolongada ante mis hijas pequeñas".

Sergio Zuluaga, el excontralor de Antioquia, confirma que está en Cartagena. Le dice a la @FiscaliaCol

que no es un plan de fuga y que no va a salir del país. Justifica además que se haya puesto un traje de piloto. @BLUAntioquia pic.twitter.com/gRYq17CD21 — Camila Carvajal R (@CamiiCarvajal_R) September 6, 2019

Zuluaga es uno de los 10 procesados en un caso de supuesta corrupción en la Contraloría del departamento. Cabe recordar que un juez de Control de Garantías de Medellín los dejó a todos en libertad el pasado miércoles, 4 de septiembre, por considerar que no hubo una argumentación suficiente para imponer medida de aseguramiento. Aún así, todos continúan asociados al proceso.

Ese mismo miércoles, la fiscal delegada del caso afirmó, en medio de la apelación por la decisión del juez, que Zuluaga “es un peligro para la comunidad y no solamente porque haya renunciado a la Contraloría no va a obstruir a la justicia. (.. ) tiene poder económico, tiene visa, tiene amigos, tiene poder y tiene cómo obstruir la justicia”.



En ese sentido, el excontralor manifestó en el comunicado que “pese a no tener ninguna restricción en mi libertad, no saldré del país y me presentaré, como siempre lo he hecho, voluntariamente, a todas las audiencias y autoridades que me requieran”.



MEDELLÍN