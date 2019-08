Así será el sepelio de militar fallecido en maniobra aérea en Medellín

Después de la rabia, la indignación y la frustración, viene la resignación y la aceptación. Así está la familia del suboficial Jesús Mosquera, fallecido al caer de un helicóptero durante un show aéreo el domingo 11 de agosto en Medellín.



Su padre, también llamado Jesús Lacides Mosquera, contó que si bien su hijo es nacido en Chocó, será sepultado en Rionegro, Antioquia, por petición de la esposa del difunto militar.

“Ella (la esposa) vive en Rionegro y tienen un hijo de 9 años. Nos pidieron encarecidamente que lo dejáramos acá y por eso aceptamos enterrarlo en ese municipio”, explicó el hombre.



Contó que ya les entregaron el cuerpo del suboficial, el cual fue preparado en la noche del lunes 12 de agosto en la Funeraria Medellín, en el municipio del Oriente antioqueño.

Con resignación, contó que la Fuerza Aérea le hará a su hijo una ceremonia y unos honores, previo a la velación y posterior entierro, que será entre las 3 y las 5 de la tarde.



“Yo a ellos (Fuerza Aérea) no les dije nada. Eso son protocolos que se manejan para dar una imagen a la sociedad, pero la realidad está por fuera de eso. No me gusta, pero toca”, expresó el señor Mosquera, quien ya se había pronunciado sobre este hecho catalogando de “irresponsabilidad”, el acto programado por la Fuerza Aérea en el que su hijo perdió la vida.



Sobre eso, añadió: “Yo tuve la oportunidad de presenciar una exposición como esas pero de la Fuerza Aérea Canadiense, pero en esta no utilizan seres humanos sino que hacen uso de unos contrapesos para hacer ese tipo de exposiciones”.

Y aunque, su hijo, técnico subjefe de la FAC, tenía 18 años de experiencia en la Institución realizando múltiples operaciones de riesgo, indicó que la que le tocó hacer con la bandera fue la única, y la última.



Sobre las honras fúnebres, contó que a esta asistirán los familiares del suboficial, colegas y amigos de la base aérea, así como compañeros de la Universidad Católica del Oriente, donde el militar se encontraba estudiando.



La entidad educativa emitió un comunicado en el cual lamenta la muerte del Técnico subjefe de la Fuerza Aérea, quien cursaba décimo semestre en la Facultad de Derecho de esta Institución.



“Los grandes héroes merecen ser reconocidos como tal, es por esto que, siempre llevaremos en nuestro corazón a Jesús, un estudiante reconocido por sus docentes y compañeros como un ser humano excepcional, al servicio de la comunidad, cercano y con gran sentido de pertenencia por su patria”, dice el comunicado.



Por el momento no hay pronunciamientos sobre el sepelio del Técnico Cuarto Sebastián Gamboa Ricaurte, quien también falleció en la maniobra. Como protocolo, también se espera que haya un homenaje por parte de la Fuerza Aérea.

