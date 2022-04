Durante este Jueves Santo, algunas vías de Antioquia se vieron colapsadas por la salida de personas para disfrutar del puente festivo más largo del año.



El teniente coronel Fabio Enrique Sierra, jefe Seccional de Tránsito y Transporte Antioquia, contó que, hasta el mediodía, se han movilizado más de 65.000 vehículos por las vías del departamento.

"Desde el pasado viernes el aproximado es de unos 900.000 vehículos. Recordamos a los conductores a tener prudencia a la hora de conducir, no exceder los límites de velocidad, no adelantar en sitios prohibidos y no consumir bebidas embriagantes", expresó el uniformado.



Recordó el teniente coronel, que en los seis ejes viales del departamento hay instalados 24 áreas de prevención y control, en las cuales se realizan actividades de prevención, sensibilización, verificación de documentos y sobre todo, pausa activas y verificación del estado anímico.



Hasta el momento, la salida desde Medellín hacia el Occidente y la vía hacia El Peñol-Guatapé son las que más afluencia de tráfico han presentado.

Asi esta la movilidad para el oriente Antioqueño a los municipios del Peñol, Guatape. Tener paciencia #movilidad #DenunciasAntioquia #SomosDenunciasAntioquia pic.twitter.com/xwGLQNyaHA — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 14, 2022

Colapsada la salida de Medellín hacia el occidente pic.twitter.com/20RlDLyWK4 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 14, 2022

Referente a los estados de la vía, en el Occidente de Antioquia hay paso a un carril en la vía entre Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia, sector El Madero (PR 72+300) por caída de material.



Asimismo, se recuerda que hay tres vías con novedades: Medellín – Bogotá, jurisdicción de San Luis; Medellín – Quibdó, jurisdicción de Amagá y Medellín - Urabá, en área de Uramita. Esta última tiene paso restringido de 6:00 p.m. a 6:00 a.m.



La Policía de Tránsito recordó que están las líneas de atención 123 o #767 para conocer novedades en las vías o reportar comportamientos contrarios al Código Nacional de Tránsito o irregularidades en las carreteras.



MEDELLÍN