Si bien una gran cantidad de personas aprovechan el descaso de esta Semana Santa para reflexionar sobre el Triduo Pascual, es decir, la conmemoración anual de la pasión de Cristo, otras, por el contrario, dedican el receso para darse unas vacaciones o realizar reuniones familiares.



Sin embargo, este tiempo para los servicios de salud, especialmente los de urgencias, son sinónimo de preocupación por el elevado aumento de la demanda de personas que requieren la atención prioritaria.

Según docentes y médicos de la Facultad de Enfermería de la Universidad CES, las principales causas de consulta son: la accidentalidad en las vías, las quemaduras en la piel debidas a la prolongada exposición al sol; con los frecuentes cambios de clima, la aparición de enfermedades respiratorias, y como una de las consecuencias más preocupantes, debido a la alta interacción entre las personas, se prevé un considerable aumento en los contagios de covid-19.



"Uno de los principales motivos de consulta durante la Semana Santa son los traumas por accidentes de tránsito, personas que sufren traumas mientras se desplazan hacia otros lugares. Aún tenemos riesgos de contagios por covid-19, gripas, influenza, entre otras. Entonces, esto supone también un motivo importante de consulta. Y, finalmente, hay personas que se exponen demasiado al sol, con el riesgo de sufrir insolaciones”, advirtió Alex Flórez Bedoya, docente del pregrado de Enfermería de la Universidad CES.



Pero, por otro lado, según Gabriel Leonardo Ramírez Nieto, urgentólogo y coordinador de urgencias de la Clínica CES, con la llegada del receso de la Semana Santa, sucede un fenómeno paradójico: también en las grandes ciudades, donde no hay mucha afluencia de visitantes, a diferencia de las regiones donde hay mar, se aumentan considerablemente los accidentes de tránsito relacionados con el consumo de licor, los accidentes en los hogares relacionados con quemaduras debido al uso de fogatas para cocinar, las riñas que terminan en los hospitales y aumento en el índice de intoxicados por alimentos.



Una vez pasa la Semana Santa se da también un crecimiento mucho más desbordado en los servicios de urgencias de las instituciones de salud.



Los hospitales y las clínicas de las zonas costeras son quienes reciben en primer lugar el golpe del aumento de las urgencias por traumas, riñas, por consumo de alcohol, por diarreas y por insolación.



“La gente en la costa se va a comer cosas en la playa y termina, en muchos casos, intoxicada, con diarrea, vómito, gastroenteritis o afectados por insolación. Eso mismo pasa en los pueblos soleados de Antioquia como Santa Fe de Antioquia”, aseguró Ramírez.



Para contrarrestar los sucesos, los profesionales recomiendan, en primer lugar, aumentar el autocuidado, no poner en riesgo vidas realizando actos heroicos para salvar a alguien, no dejar los niños solos que, en estas temporadas, son los más afectados, principalmente, por ahogamientos; por ningún motivo conducir en estado de embriaguez, brindar los primeros auxilios necesarios en caso de tener el conocimiento, acudir a servicios de salud cuanto antes y mantener los protocolos de bioseguridad, toda vez que aún no ha acabado la pandemia.

Los pacientes que más llegan son por accidentes en las vías y quemaduras en la piel. Foto: ESNEYDER GUTIÉRREZ C.

Por otro lado, consumir comida en lugares de confianza y que haya sido cocinada; protegerse del sol y, especialmente, usar bien el bloqueador solar, aplicar al menos cada dos horas y aumentar su uso cuando haya contacto con el agua.



Con respecto a los contagios del covid-19 se recomienda el uso de tapabocas cubriendo nariz y boca, el lavado frecuente de manos con alcohol y mantener la distancia durante todo el tiempo.



“La gente mantiene la distancia, pero cuando comen y bailan se quitan el tapabocas y creen que están protegidos por el santo de la rumba y por eso es que se terminan aumentando de una manera desbordada los contagios”, agregó el coordinador de urgencias de la Clínica CES.



Es importante que las personas en situaciones de urgencias, y quien no tiene el conocimiento de la atención primaria en salud, no trate de realizar procedimientos que han visto en la televisión debido a que en muchos casos terminan haciéndoles más daño a los pacientes. Por eso es importante evitar el uso o aplicación de aceites, de café o de ungüentos sobre las quemaduras.



Para contrarrestar y mitigar el riesgo latente ante cualquier emergencia, lo que recomiendan los docentes es estar preparados y brindar unos primeros auxilios en el sitio del suceso. Por ejemplo, por un cuadro de insolación se sugiere brindar inicialmente hidratación a la persona afectada. En caso de dolor severo e irritación por lesión de primer grado se aconseja acudir cuanto antes al servicio médico.



Ante una situación de siniestro vial o accidente casero es importante tener en cuenta dos situaciones. La primera, en caso de ser un evento traumático se aconseja hacer inmovilizaciones, compresiones o cordones de hemorragia. Si el suceso es grave, estar atento para dar soporte vital y proteger vía aérea, por ejemplo. En ambas situaciones, al final dar aviso de las autoridades de salud local.



Para la atención prioritaria, los pacientes deben entender que en todos los servicios de urgencia se debe realizar el triaje. El triaje no es un procedimiento para buscar cómo se va a devolver gente o cómo se dejará de atender, es para priorizar los pacientes que realmente deben recibir atención inmediata en los servicios de urgencias. Y quienes no son de urgencia se envían a consultas prioritarias a través de los aseguradores.



“Es muy importante que la gente entienda que no es que no los queremos atender. El tema es que los servicios de urgencias tienen una capacidad de atención límite y hay momentos donde se presentan cuellos de botella debido al número de pacientes que supera la capacidad de atención. Si las personas piensan que pueden ser atendidas a través de consultas externas, deben pedir citas con sus aseguradores por teléfono o por Internet”, agregó Ramírez.



ESNEYDER GUTIÉRREZ

Para EL TIEMPO

