Este lunes 25 de septiembre Medellín ajustó ocho días consecutivos sin asesinatos, lo que fue celebrado por las autoridades.



En consejo de Gobierno, el alcalde Daniel Quintero contó que es una estadística muy cercana al récord histórico que tiene la ciudad con 10 días consecutivos, alcanzado durante su administración.

De igual forma, resaltó que teniendo en cuenta el pasado violento de la ciudad y las dinámicas actuales, la ciudad también lleve 102 días no consecutivos sin homicidios en lo que va del 2023, algo que no se veía antes.



Cifras de la alcaldía indican que, por ejemplo, en 2009 solo hubo dos días sin homicidios en Medellín, en 2010 no hubo ninguno, en 2013 hubo 36.



(Lea, además: Medellín: habitante de calle que pretendía robar una iglesia murió tras caer de ventana)

Facebook Twitter Linkedin

En septiembre han incrementado los homicidios Foto: Archivo EL TIEMPO

“¿Cuál es la esperanza? Digamos es que no haya homicidios en una ciudad donde viven cuatro millones de personas y duermen dos millones y medio. No es fácil. Viven el día a día. Entonces es que no pase nada en ninguna casa, que ningún habitante de calle se pelee con otro habitante, todo es complejo y obviamente también la criminalidad en general, que hay que mantener la raya y eso es un trabajo duro”, dijo el alcalde.



Por su parte, el Secretario de Seguridad y Convivencia, José Gerardo Acevedo Ossa, se refirió al reciente informe de Excelencia en la Justicia, en el que se revela que en Colombia se presenta un homicidio cada 40 minutos.



Afirmó el general (r) Acevedo que en Medellín este cálculo está muy alejado del promedio del país, pues la estadística advierte que en la ciudad se comete un homicidio cada 1.354 minutos, aproximadamente cada 22.5 horas.



(Lo invitamos a leer: Adjudican millonario contrato de basuras en Medellín a firma de catalán cercano a Petro)

Los homicidios por lo general hoy día son producto el 57% de la intolerancia FACEBOOK

TWITTER

“En Medellín este informe no aplica. Llevamos ocho días sin homicidios. Los días que más homicidios ocurren en la ciudad son los domingos y el lunes, pero en la madrugada producto de las reuniones y los excesos del fin de semana, que por eso podemos decirles que los homicidios por lo general hoy día son producto el 57% de la intolerancia”, dijo el Secretario de Seguridad y Convivencia.



El funcionario destacó que la ciudad tiene un 45% en el esclarecimiento de los homicidios, 118 casos esclarecidos de asesinato y 195 capturas por este delito en lo que va del 2023.



(Le puede interesar: Hito en Hidroituango: EPM demolió el tapón de concreto de la tercera conducción)

Facebook Twitter Linkedin

Homicidios en Manrique, al nororiente de Medellín Foto: Denuncias Antioquia y Policía Metropolitana

Afirmó Acevedo que, de las 16 comunas en Medellín, a la fecha, 12 tienen reducción del homicidio. Las cuatro que no tienen es por temas de intolerancia



A la fecha, la reducción de este delito se mantiene en un 2 % consolidado frente a 2022, consolidando los cuatro años menos violentos en la historia de la capital antioqueña, según las cifras.



Cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) revelan que, en lo que va del año, se han reportado 274 muertes violentas en Medellín, siete casos menos que los registrados en el mismo periodo del 2022.



Del total de víctimas, 252 corresponden a hombres y 22 a mujeres.



El Centro, Aranjuez y Manrique son las zonas con mayor número de homicidios en la ciudad con 53, 22 y 21 reportes respectivamente.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín