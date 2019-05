Según estudio, el Túnel de Oriente no causó las grietas de Santa Elena

Más de un año llevaba la comunidad del corregimiento de Santa Elena exigiendo respuestas sobre los agrietamientos en la parroquia, la escuela y varias viviendas que los tienen en vilo.



Eran tres las hipótesis fuertes que manejaban sobre las causas: las detonaciones del Túnel de Oriente, la presión de la carga de las volquetas que transitan para construir dicha obra y las filtraciones de agua.

Sin embargo, la respuesta que llegó no era la que esperaban. Este miércoles 22 de mayo la comisión accidental del concejo de Medellín, que le hace seguimiento al tema, en compañía de líderes sociales de la zona recibieron los resultados de los estudios técnicos contratados por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y llevado a cabo por la empresa Artinco S.A.S. con apoyo de la Universidad Nacional.Aunque dicho estudio aún no ha sido avalado por la interventoría (Inversiones Cuellar Tovar) quien tiene que darle el visto bueno y que informó que tiene varias observaciones que deben ser subsanadas, este reveló que ninguna de estas tres supuestas causas incidieron en las fisuras en dichas estructuras.

Voceros de la comunidad aseguraron que se han presentado nuevos agrietamientos en algunas viviendas. Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

El ingeniero Jonathan Muñoz, integrante del grupo técnico de Artinco, y quien socializó el estudio, explicó que los estudios comenzaron en agosto del 2018 y que la conclusión principal es que hubo mala planificación estructural de los inmuebles.



“Hay unos que tienen una fundación a los 80 centímetros del suelo cuando la estructura del suelo tiene firmeza después de los 15 metros. Para el proceso de monitoreo se instalaron unos piezómetros que midieron el comportamiento del agua de la centralidad y evidenciaron que no hubo fugas de agua por lo que descartaron que esta fuera causa de las grietas”, explicó el ingeniero.



En cuanto a las otras hipótesis, explicó Muñoz que “el túnel generaba unas ondas incluso menores que los que generan las volquetas, que llegaban a 3 milímetros por segundo y las normas internacionales hablan de 5 a 8, por lo que también se descartan estas hipótesis”.

Dicha conclusión reafirma lo dicho por el secretario de Infraestructura de Antioquia, Gilberto Quintero, quien contó que desde el momento que se evidenciaron las afectaciones en Santa Elena, “la empresa interventora del proyecto realizó con una empresa consultora especializada en el tema los respectivos análisis basados en las mediciones de las vibraciones, con los cuales se evidenció que la obra no tiene nada que ver con las afectaciones mencionadas”.



Sin embargo, esto no convenció a la comunidad, quien solicitó otro estudio, el que recién entregaron y cuya respuesta tampoco era lo que esperaban.



David García, líder social comunitario Santa Elena, reveló que el resultado fue muy sorpresivo. “Parece que fuera un fenómeno paranormal o que tuviéramos el diablo escondido debajo del pueblo porque los informes geológicos y de ingeniería dicen que no hay luces sobre las causas que generaron los agrietamientos en Santa Elena y seguimos con incertidumbre y a la deriva”, dijo García, quien añadió que hay unas 30 estructuras que se han visto afectadas entre residencias, locales comerciales y sitios públicos.

Queda la inquietud porque todos los vecinos aseguraron escuchar fuertes detonaciones e incluso vibraciones en el suelo

TWITTER

“Queda la incertidumbre y la inquietud porque todos los vecinos aseguraron escuchar fuertes detonaciones e incluso vibraciones en el suelo”, agregó.



Sobre esto, quienes realizaron el estudio respondieron que dichas detonaciones se generaron a 400 metros de profundidad y con las pruebas hechas, la onda que genera una detonación desaparece a los 200 metros.



Estas medidas fueron comparadas con estándares internacionales -pues en el país no hay regulación- para ver la afectación que generaban estas ondas en las estructuras patrimoniales.



Una explicación que no aclara las dudas de los habitantes. “Lo que nos sorprende es que casualmente las afectaciones se hayan dado justo cuando se intensificaron las obras en el Túnel de Oriente ¿y si el suelo es tan inestable por qué las afectaciones se dieron de manera simultánea si la parroquia tiene 90 años de construida, una de la viviendas afectadas 60 años y la escuela 25 años?”, cuestionaron los voceros de la comunidad.

Por su parte, Jaime Bermúdez, gerente de la EDU, dijo que es consciente de que la comunidad esperaba otro tipo de conclusiones.



“No podemos entregar lo que pide la comunidad sino las conclusiones técnicas y es en ese marco en el que nos movemos y por medio de unas actas de vecindad del 2012, previo a la construcción del túnel, se evidenció que ya había agrietamientos en algunas de estas estructuras”, expresó el directivo.

¿Qué sigue?

El próximo 5 de junio habrá una nueva comisión accidental, en Santa Elena, para compartir este estudio con la comunidad, el cuál ya deberá estar aprobado por la interventoría. Allí, esperan que esté el alcalde Federico Gutiérrez de quien esperan que llegue con soluciones para los afectados.



“Nosotros no hemos escatimado recursos para encontrar una causa raíz que le genere tranquilidad a la comunidad. Pero hay que entender que los predios afectados que fueron analizados son privados, y nosotros como funcionarios públicos solo podemos invertir en soluciones públicas”, aclaró el gerente de la EDU.

Comunidad prepara movilización

Más de un año de esperando, dos Semanas Santas sin poder asistir a la iglesia principal y el comercio gravemente afectado tienen colmada la paciencia del corregimiento Santa Elena, quienes tienen preparada una marcha este jueves 23 de mayo a las 2 de la tarde en el parque principal.



Además de respuestas a los agrietamientos, también piden soluciones a dicha problemática.



“Nos preocupan los resultados de este estudio. El paso a seguir es enterar al alcalde Federico Gutiérrez sobre esta situación para buscar soluciones administratativas y jurídicas para atender a los afectados, porque son predios privados. Pero tenemos que llegar a Santa Elena con posibles soluciones ”, expresó el concejal Carlos Alberto Zuluaga.



