Ante la supuesta inspección judicial que realizaron miembros del CTI de la Fiscalía en la sede de la Secretaría de Tecnología e Innovación Digital en la tarde del jueves, Juan David Duque, secretario Privado de la Alcaldía de Medellín se refirió al tema.

Lo hizo a través de su cuenta de Twitter donde le pidió al alcalde encargado de la ciudad, Juan Camilo Restrepo, que “no utilice más el encargo temporal para hacer daño a Medellín”.

Le exijo a @Juancamilorpog no utilice más el encargo temporal para hacer daño a Medellín. Decir en medios de comunicación que había una diligencia judicial cuando era FALSO es irresponsable, atenta contra la institucionalidad y la honra de los funcionarios. pic.twitter.com/WYCVk41DCr — Juan David Duque 🚀 (@juanduquega) May 27, 2022

Es que fue Restrepo quien le habló a varios medios de comunicación sobre la presunta llegada de los investigadores a dicha dependencia.



“Lo que te puedo decir de manera oficial es que hace unos 20 minutos llegaron de la Fiscalía al municipio de Medellín, especialmente a la Secretaría de Tecnología e Innovación Digital, están en una inspección judicial, a mí me informó el secretario de Seguridad del municipio de Medellín”, le dijo a Caracol Radio.



Con el pasar de los minutos y luego de que la Fiscalía informara que ninguno de sus funcionarios se encontraba en dicha diligencia, el mismo alcalde explicó lo que sucedido.



“Me dijo que a él le habían informado allá en terreno que sí habían llegado unas personas del CTI, a la media hora o cuarenta minutos me volvió a llamar y me dijo, que ellos sí fueron, pero a verificar el rumor que había”, le manifestó a la misma cadena radial.



Sebastián González Flórez, secretario de Innovación Digital de Medellín también habló sobre lo ocurrido y lo calificó de "falsa noticia".

A raíz de la falsa noticia que está circulando en medios, me permito informar que en la Secretaría de Innovación Digital de @alcaldiademed no estamos teniendo ningún allanamiento del CTI ni tampoco inspección judicial alguna. — Sebastián González Flórez (@Sebastian_TIC) May 26, 2022

