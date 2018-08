Secretario de Movilidad habló sobre pago de multa con monedas de $50

“Cualquier persona es libre de hacer las protestas que considere necesarias. Pero la mejor protesta para quienes no quieren recibir una fotodetección es simplemente cumplir las normas de tránsito. Y es gratis”.



Con estas palabras, el secretario de Movilidad de Medellín, Humberto Iglesias, se refirió al episodio en el que un ciudadano indignado, según él por el no aviso de una fotodetección, realizó un pago de $540.000 con monedas de $50.

El caso, se volvió viral por redes sociales y ha tenido todo tipo de respuestas a favor y en contra.



“Antes de hacer cualquier tipo de protesta, invito primero a pensar en la dignidad de la otra persona, de cómo se tuvo que haber sentido contando estas monedas por más de cinco horas y siendo objeto de burlas. Ese es el llamado de atención que hago”, expresó Iglesias.



De igual forma, el funcionario aseguró que el infractor fue efectivamente notificado, no una, sino en dos ocasiones a la dirección de residencia que tiene registrada en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).



Esta información es a la que debe tomar la secretaría para hacer las notificaciones por fotodetección y es una exigencia del Ministerio de Transporte, por lo que el secretario hizo un llamado a las personas para que actualicen sus datos en esta plataforma.

Sobre el hombre que realizó la protesta, Iglesias indicó que “es una persona que además incumplió la cita de Acuerdo de pago y que es reincidente en acciones viales que generan infracciones de tránsito”.



Terminó diciendo que la mejor protesta es no pasarse un semáforo en rojo, es respetar el Pico y placa, es no estacionarse en lugares prohibidos y no exceder los límites de velocidad.



MEDELLÍN