Secretaría de la no- violencia en Medellín es un hecho

La Secretaría de la No-Violencia en Medellín ya es una realidad. Desde este lunes, entró en vigencia el decreto y en un plazo máximo de seis meses entrará en funcionamiento, mientras se hacen los nombramientos, los traslados, equipos, programas, entre otros asuntos.

Esta dependencia contará con dos subsecretarías. Una de Justicia Restaurativa, que se encargará de fortalecer principalmente el trabajo con víctimas, reincorporados y reinsertados.



La otra, de Construcción de Paz Territorial, asumirá la coordinación y articulación de actores y sectores para la implementación de una estrategia de prevención del conflicto urbano.



Desde esta dependencia se liderará el diseño participativo de la Política Pública de Paz, Reconciliación y Convivencia para Medellín.



A su vez, con la creación del Observatorio de Construcción de Paz Territorial, se ampliarán los conocimientos sobre no-violencia y paz en la ciudad, se diseñarán estrategias informadas para la construcción de paz territorial y servirá de plataforma para interactuar con organizaciones sociales y comunitarias.

Por otra parte, servirá de instancia de articulación con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con lo que se pretende abarcar la implementación de los Acuerdos de Paz firmados en la Habana.



“La no violencia no se trata de ver impávidos la justicia pasar debajo de nuestros pies. Se trata más bien de actuar frente a ella de una forma que no se generen más actos injustos ni que se produzcan nuevos ciclos de violencia. En Medellín debemos olvidar frases como: “ajuste de cuentas“, “quién sabe por qué lo mataron”, “estaba en malas compañías” y muchas otras”, expresó la gestora social, Diana Osorio.



Esta dependencia reemplaza a la propuesta inicial de tener una Gerencia para la paz, iniciativa de la gestora social.



Es la primera vez que la ciudad tiene una dependencia de este tipo en su historia, y hace parte de la modernización institucional.



Al acto de lanzamiento, que fue este lunes en Medellín, asistieron artistas como Adriana Lucía.

“Hoy, cuando Colombia necesita más que nunca recobrar el camino, nace aquí, inspirado por el trabajo de muchos líderes sociales que están acá y por los que perdieron la vida en este camino, una Secretaría de la No-Violencia que es una semilla, una pequeña semilla para cambiar el camino, para recorrer un camino diferente”, dijo el alcalde Daniel Quintero Calle.



