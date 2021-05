Secretaria de Inclusión de Medellín habla tras radicar su renuncia

Tras 16 meses en el cargo de secretaria de Inclusión, Familia y Derechos Humanos, Mónica Alejandra Gómez presentó este lunes su carta de renuncia "voluntaria e irrevocable" al alcalde Daniel Quintero.

Gómez dio a conocer su carta de renuncia tres días después de que el canal local Telemedellín informara que su reemplazo sería Juan Pablo Ramírez, actual secretario de Participación Ciudadana de la ciudad.



Su salida se suma al revolcón institucional que ha tenido la Alcaldía de Medellín recientemente. Comenzando el mes de abril, hubo cambios en nueve dependencias: en las secretarías de Movilidad, General y Medio Ambiente, el Departamento Administrativo de Planeación, EPM, Ruta N, Inder, Metroparques y Terminales Medellín.



Gómez es abogada conciliadora y especialista en Contratación Estatal y Derecho Administrativo. De acuerdo con el portal de la Alcaldía de Medellín, cuenta con 12 años de experiencia, impulsó la creación de la Escuela para la Inclusión de la ciudad y acompañó la puesta en marcha de las Granjas Somos Gente.



Antes de su cargo, se desempeñó como asesora de la misma Secretaría de Inclusión Social, Familia y DD. HH., fue asesora de la dirección de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquía y coordinadora jurídica del programa Medellín Solidaria.



EL TIEMPO conversó con la funcionaria tras radicar su carta de renuncia, en la indica que se desempeñará en el cargo hasta el jueves 6 de mayo.

Usted entrega su renuncia voluntaria...

Presenté mi carta de renuncia ante al alcalde Daniel Quintero. La presenté hoy (ayer) a las 8:40 de la mañana y pues obviamente con un mensaje de gratitud, pues tuve la oportunidad de liderar 16 meses esta secretaría, en el marco de la pandemia y de tantas acucias y problemáticas sociales. Me voy tranquila, contenta, porque se hizo una muy buena labor. En próximos días estaré entregando a la ciudadanía el balance, porque estamos actualizando información.

Fue de las funcionarias más visibles durante la pandemia por el covid-19, ¿por qué dejar el puesto?

Porque el alcalde es autónomo en hacer su equipo de trabajo, él tiene la decisión y yo lo entiendo y todos lo tenemos que entender. Él es nuestro alcalde, nuestro líder y tiene esa autonomía para hacerlo, entonces por eso presento mi carta de renuncia.

¿O sea que su renuncia la pide el alcalde?

Sí, señora.



En la carta dice que el cargo lo desempeñaría hasta el 6 de mayo...

Sí, cuando me acepten la renuncia y ya administración la acepta. Estoy esperando respuesta, pero obviamente salgo de la administración. Si la memoria no me falla, ellos tienen 30 días para aceptarme la carta de renuncia, pero hasta que me la acepten, debo seguir en mis funciones como secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y lo he hecho, todo el fin de semana estuve trabajando en el tema de las marchas con mi equipo.



Y obviamente para hacerle un buen empalme a Juan Pablo Ramírez que es la persona designada por el alcalde para continuar con este reto de hacer una ciudad más incluyente.

Pero es un poco confuso que el secretario de Gobierno publique una foto el sábado diciendo que está con la Secretaría de Inclusión, y sale Juan Pablo Ramírez, no usted...

Eso sí hay que preguntárselo al secretario de Gobierno. Yo tengo mi nombramiento, la competencia es mía, lo trabajé con amor, con esmero. Yo no soy de mucho trino ni de muchas redes, solo lo hice esta mañana porque yo soy partidaria de que uno tiene que entregar información sólida y con respaldo y ser responsable.



Juan Pablo Ramírez en este momento es el secretario de Participación, no de inclusión social, cuando se posesione por supuesto lo será. Le haré un gran empalme y así ya no esté vinculada, él sabe que cuenta conmigo y mi responsabilidad con la ciudad continúa.

¿Por qué se supo primero que el reemplazo era Juan Pablo Ramírez antes de saberse su renuncia?

Eso sí hay que hablarlo con el alcalde, con Esteban, el secretario de Gobierno, o con Telemedellín, no sé. Yo simplemente sé que hoy soy la secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.

¿Cómo recibe usted el mensaje de apoyo del concejal Luis Bernando Vélez diciendo que la ciudad pierde una gran funcionaria?

Para nadie es un secreto que es un gran amigo mío. Desde el 2008 lo conozco y hemos trabajado juntos por las causas sociales. Creo que este reconocimiento es porque él sabe quién soy yo, él me conoce muy bien y yo le agradezco.



No solo es Luis Bernardo, desde el viernes que salió noticia que Juan Pablo Ramírez era el nuevo secretario de Inclusión Social he recibido muchas llamadas y reconocimientos por muchos medios y eso es muy gratificante; de concejales, funcionarios, compañeros de trabajo.

¿Cuáles son los hitos que usted destaca de su gestión estos 16 meses?

Nosotros fortalecimos el Sistema Municipal de Derechos Humanos, incluso el marco de ese sistema es donde está todo el tema de las marchas. Iniciamos desde el año pasado el proceso de garantías de la protesta pacífica, iniciamos con otras 7 secretarías, como Juventud, No-Violencia, Mujeres. Estuvimos trabajando fuertemente con la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), esto nos dio que logramos entregar más de 5.000 registros que teníamos en el Jardín Cementerio Universal para poder consolidar bases de datos, para contribuir a esa investigación.



También hemos implementado de manera satisfactoria las medidas cautelares que la JEP ha puesto en el Universal y La Escombrera. También pudimos implementar un nuevo modelo social, así estemos en pandemia y había que entregar muchas ayudas humanitarias por obvias razones, yo le seguí apostando a hacer un nuevo modelo social con oportunidades. Las poblaciones vulnerables no hay que llevarles asistencia porque pobrecitos, no, es que son sujetos de derechos. Por eso nosotros en el Plan de Desarrollo entregamos y propusimos la canasta básica de derechos, donde está la renta básica, hicimos un primer pago a más 63.000 familias por 200.000 pesos y por supuesto hemos hecho un trabajo incansable por nuestros hermanos migrantes venezolanos.

Y hubo dos premios...

El premio de alta gerencia, que nos lo ganamos en la categoría "La Administración Pública no se detiene ante la crisis del covid-19". Muchas dependencias de la alcaldía presentamos propuestas y nos la ganamos, Inclusión Social se la gana, estuvimos en Casa de Nariño el alcalde y yo recibiendo este premio, lo cual me enorgullece.



También tuvimos hace poco un reconocimiento del Ministerio de Turismo porque Medellin fue seleccionada como la ciudad con mejores prácticas contra la ESCCNA (explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes), que siempre fue una apuesta que tuve, la niñez. Me voy feliz de toda esta gestión tan positiva y dándole muchas gracias al alcalde por haberme dado esta oportunidad.



MELISSA ÁLVAREZ CORREA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MEDELLÍN