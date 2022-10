Terminar de cumplir en su casa la condena de 50 meses que le impuso un juez por los delitos de hurto calificado y agravado sería el futuro de Sebastián López Arango, el joven paisa que el pasado 22 de septiembre pidió que se le aplicaran la eutanasia.

Este muchacho de 23 años, según un dictamen médico, presenta paraplejia de miembros inferiores, úlceras sacras, colostomía por infección sacra y daños psicológicos.



Sobre su situación carcelaria, días atrás el joven grabó un video desde el patio 12 de la cárcel Bellavista, ubicada en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá.



"Esta es la hora en que no me he podido bañar, estoy sentado en una silla de ruedas. Estoy orinado hasta el alma. Tengo una colostomía, la cual requiere de mucho aseo, pero no me dejan entrar las cosas. Me quedé sin pañales y pañitos", describió López desde una celda.



Sobre ello, en las últimas horas se conoció un fallo del Tribunal Superior de Medellín donde se le ordena a Medicinal Legal, a la directora de la cárcel Bellavista y al Juez Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, tomar acciones para definir su futuro en este centro penitenciario.



“El fallo orden a Medicinal Legal que en un plazo de 12 horas este privado de la libertad sea valorado para determinar el estado de salud. Ya con esto se determinará si es una enfermedad grave, si es compatible con centro de reclusión”, explica Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de la población privada de la libertad de Antioquia.



En el fallo de 21 páginas se lee que la directora de Bellavista debe realizar todas las gestiones administrativas "para lograr la comparecencia ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del señor Sebastián López Arango o de su historia clínica".



Conocido el dictamen médico, el Juez Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín tiene un plazo máximo de 48 horas para que resuelva la petición de prisión domiciliaria que desde el pasado 31 de agosto elevó el padre del joven, así como lo hicieron el 3, 7 y 12 de octubre de 2022 las autoridades penitenciarias.



MEDELLÍN

