¿Se sostiene el Metro de Medellín con el 35% de sus viajeros?

A mucho menos de media marcha se encuentra operando el Metro de Medellín, producto del aislamiento obligatorio desde más de un mes.



De acuerdo con cifras de la empresa de transporte masivo, en un día promedio el sistema registraba un millón de viajes pagos. Sin embargo, cuando se inició la cuarentena obligatoria, este promedio bajó hasta 140.000 viajes diarios en promedio. Es una reducción del 87 por ciento.



A la par de los viajeros, también disminuyeron los ingresos para la Empresa. La Empresa pasó de facturar en promedio 1.600 millones de pesos diarios a 200 millones, con corte a los primeros días de abril.

Ante el innegable impacto financiero que la situación está teniendo –y tendrá– sobre el principal sistema de transporte masivo de los antioqueños, la gerencia presentó un mapa con tres escenarios de impacto en sus finanzas durante este año.



“Estamos haciendo aproximaciones basadas en cómo se está comportando la pandemia hoy, no podemos predecir qué va a suceder en este entorno tan cambiante. Alguna situación externa a la organización, alguna decisión de los Gobiernos o de los gremios puede cambiar el panorama”, aclaró el gerente del Metro, Tomás Elejalde.Los escenarios son: pesimista, medio y optimista. Aunque en ninguno se logra llegar en diciembre del 2020 al millón de viajes que había antes de la pandemia, el último escenario muestra que podrían acercarse a los 970.000, mostrando una recuperación en julio o antes, cuando se implemente la cuarentena inteligente reactivando algunos sectores.

Los escenarios proyectados por el metro para este año por la pandemia. En un escenario en el que todo puede cambiar, lo único seguro es que habrá impacto financiero. pic.twitter.com/B11sbawd6S — Alejo Mercado (@AlejoMercado10) April 29, 2020

En el escenario medio, los viajes se mantendrían en 430.000 entre finales de abril y finales de agosto y culminarían el año en 647.000, una meta final que también tendría el peor de los escenarios, con la diferencia que las cifras actuales se mantendrían hasta finales de agosto.



Carolina Leiva, gerente financiera del Metro, explicó que los ingresos de la empresa, en más de un 90 por ciento, se deben al recaudo por tarifa, lo que explica el bajón en ingresos dado que casi el 52 por ciento de viajeros hacen uso del Metro por temas de negocio o trabajo, casi un 15 por ciento para compras o diligencias, un 13 por ciento para visitar a sus familias y un 10 por ciento para estudio.



"La mayoría de nuestros usuarios son estratos 2 y 3. Esto es importante porque la cifra del empleo es directamente proporcional a los usuarios que utilizan el metro”, explicó la funcionaria.Así las cosas, el bolsillo del metro para este año se verá afectado en entre un 46 y un 59 por ciento. La empresa tenía una proyección de viajes pagos para el 2020 de 337 millones, pero en el escenario pesimista se llegaría al 46 por ciento de ese total, el medio llegaría al 53 por ciento y el optimista llegaría al 59 por ciento. En cuanto a ingresos tarifarios, el estimado es lograr entre un 48 y 60 por ciento (270.000 y 340.000 millones) del presupuestado para el año, que son 560.000 millones de pesos.

Sobre operar con 35% capacidad, la gerencia del Metro indicó que con la proyección que tienen, será solo en enero del 2022 cuando tendrán ingresos similares a los que tenía la empresa antes de la pandemia.



“El tema es supremamente grave y financieramente genera un hueco enorme. Pero la junta directiva ha estado de acuerdo en que lo primero que tenemos que hacer es defender el empleo y cuidar el talento humano. Para ello hemos emprendido dos acciones en paralelo: una es un endeudamiento que nos autoricen nuestros socios (alcaldía y gobernación) para poder seguir cubriendo los costos fijos”, explico el gerente Elejalde. Este crédito sería por 100.000 millones de pesos que ya están aprobados.



La segunda estrategia es recortar, aplazar e incluso cancelar planes, proyectos, programas e inversiones de todo este año y el próximo, que se harían con el flujo de caja de la empresa. Entre estos proyectos sobresalen: la compra de 12 trenes y 24 módulos tranviarios, así como la posibilidad de ampliar otras estaciones del metro.

Obras de ampliación en la estación Aguacatala Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

"Hay un paquete de medidas que implican el aplazamiento de los pagos de créditos vigentes, pero quizá la más importante de todas, sea abrir la posibilidad en el Plan Nacional de Desarrollo de buscar la cofinanciación para la compra de material rodante, algo que no se había planteado. Vamos a tener que emprender esa posibilidad porque no tenemos los recursos", expresó el gerente del Metro, quien indicó que, para poder acceder a una posible cofinanciación, estos proyectos deben ser incluidos en los planes de Gobierno del alcalde Daniel Quintero y del gobernador Aníbal Gaviria.



A pesar de este panorama aciago, el directivo aclaró que los proyectos que no se afectan son aquellos que son financiados por los socios o que estén cofinanciados, como lo son: cable Picacho o el Metro de la 80.



¿Y las obras que están en curso? Elejalde explicó que obras como la ampliación de las estaciones Aguacatala y Poblado ya tienen obligaciones contractuales y presupuesto protegido y comprometido para ser terminadas, su terminación no está en duda. Asimismo, la modernización de trenes y de la señalización.



“Estamos ante un paradigma muy complejo porque la esencia de nuestro negocio es ser masivo. Un transporte masivo no parece conversar con las recomendaciones para atender una pandemia”, puntualizó el gerente Elejalde

Llamado a la corresponsabilidad

Pese a que están listos los protocolos para operar con el 35% de capacidad en la cuarentena, el gerente Elejalde aseguró que sin un escalonamiento de horarios no es viable, ni para el metro ni para ninguna empresa en el mundo, atender una hora pico respetando la distancia social.



Por esto, hizo un llamado a la corresponsabilidad, paciencia por parte de los usuarios porque habrá demoras en viajes, demoras en entrar a las estaciones y habrá tiempos de viaje más largos.



