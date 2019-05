Entregaron obras en las redes de acueducto del centro de Medellín

La Alcaldía de Medellín y la Empresa de Servicios Públicos de Colombia (EPM) presentaron avances del proyecto Centro Parrilla este martes 7 de mayo, iniciativa que tuvo como objetivo renovar cerca de 42 kilómetros de redes de acueducto y 48 de alcantarillado de la comuna 10, centro de la ciudad.



Las obras se desarrollaron entre las calles 44 (San Juan) y 62 (Minorista) y entre la carrera 38 (Parque de Boston) y el río Medellín.

Las redes de acueducto y alcantarillado tenían más de 50 años de antigüedad por lo que presentaban deterioro, una de las principales razones por las que EPM y la administración municipal decidieron desarrollar las obras. La inversión del proyecto fue de 275.000 millones de pesos.



De acuerdo con Jorge Londoño De La Cuesta, gerente general de EPM, con el sistema Centro Parrilla se logró captar cerca de 107 descargas de aguas residuales que se vertían a las quebradas principales del centro de Medellín para ser transportadas hasta la planta de tratamiento en el municipio de Bello, norte del valle de Aburrá.

Londoño también indicó que con el proyecto “la capacidad de construir más viviendas en el centro de la ciudad quedó habilitada, con la infraestructura subterránea que había anteriormente no era posible atender la demanda de más edificios, pues no había cómo llevar tanta agua o no había cómo descargar las aguas negras”.



Para disminuir el impacto ambiental de las obras, se implementó una combinación de cinco tecnologías sin zanja, es decir, se utilizaron tuneladoras que perforaron el suelo de la ciudad.

En la aplicación del proyecto se logró la preservación y conservación de 91 árboles, aunque desde los diseños se estableció el aprovechamiento de 130 individuos arbóreos.



Aparte de la renovación de la red de acueducto y alcantarillado, se construyeron 68.000 metros cuadrados de andenes en el centro, con el fin de posibilitar el mejoramiento de los espacios públicos en la zona.



“En la obra se generaron más de 2.700 empleos y eso mejora la calidad de vida de mucha gente pero además quienes tuvieron la oportunidad de ganarse esta licitación y este proyecto, aprendieron de nuevas tecnologías”, dijo Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.



Cabe destacar que en la ejecución de Centro Parrilla se recuperaron aproximadamente 2.400 piezas arqueológicas en 55 puntos de interés ubicados en la carrera Cúcuta y en las calles Juanambú, Zea y La Paz.

Se encontraron puentes a base de cal, coberturas de bóvedas en ladrillo y lozas industriales europeas construidas a finales de siglo XIX y principios del XX. Además, se hallaron fragmentos de cerámica precolombina del periodo temprano que comprende los años 0 y 800 d.C.



