Se mueven las fichas para las elecciones en Antioquia para el 2020

Si por un lado, hay una amplia baraja de candidatos que busca reemplazar a Federico Gutiérrez como alcalde Medellín, el tema para la gobernación parece más reducido y son pocos los nombres que suenan.A poco más de seis meses para las elecciones regionales 2020 - 2023, los diferentes partidos y movimientos políticos comienzan a planear su movida en donde la recolección de firmas parece mandar la parada.

Para la alcaldía, hay por lo menos seis precandidatos que optaron por esta figura: César Hernández, Luis Bernardo Vélez, Juan David Valderrama, Santiago Jaramillo, Enrique Olano y Juan Carlos Vélez.



Del otro lado, en el caso del Centro Democrático, optaron por encuesta para definir candidato único. Impulsados por haberse quedado con la presidencia, el uribismo hizo depuración de precandidatos, mediante sondeos, dejando un candidato único para la gobernación y tres precandidatos que buscan la alcaldía.

El Centro Democrático anunció hoy que escogió a @andresguerraho

como candidato a la Gobernación de Antioquia.https://t.co/SmY2Va6x39 pic.twitter.com/MUCBKj2ZJE — Centro Democrático (@CeDemocratico) 12 de abril de 2019

Ayer se dieron a conocer los resultados de dichas encuestas. En gobernación, Andrés Guerra superó a Wilson Gómez (50,1 contra 16,3 por ciento) y quedó como candidato único.



“Feliz. Muy feliz. Así estoy por los resultados de hoy. Hace cuatro años entré por la puerta de atrás, a 90 días de las elecciones y con un resultado que todos conocen. Hoy entro por la puerta grande de mi partido”, manifestó Guerra, quien recordó que en las pasadas elecciones quedó en segundo lugar tras haber reemplazado a la entonces candidata, Liliana Rendón, a 90 días de los comicios.



Ya, en cuanto a alcaldía, de los cinco precandidatos quedaron en carrera tres: Alfredo Ramos Maya (hijo del exgobernador Luis Alfredo Ramos y exsenador de la República), Ana Cristina Moreno, diputada de Antioquia; y Jaime Mejía, presidente del Concejo de Medellín.



En poco más de dos semanas se realizará la encuesta definitiva que determinará quién será el candidato único.

Sin embargo, para Rubén Benjumea, periodista político, el uribismo no cuenta con candidatos de renombre que le puedan garantizar la victoria de cara a las elecciones, por lo que su mejor alternativa sería buscar alianzas.



“La decisión que tomó la dirección departamental del Centro Democrático movió el tablero porque inicialmente anunció que el candidato único elegido iría a consulta interpartidista, que estaba pensada con Mauricio Tobón. Este, ya entregó las firmas respectivas con el fin de postularse a ese tipo de consultas. Pero el uribismo decidió irse hasta el final con su candidato único”, indicó el experto.



Aclaró, sin embargo, que la carrera por los principales puestos públicos de Antioquia apenas comienza y será en junio cuando se tenga más claridad de quiénes sigan en contienda.



Volviendo a los candidatos, la ruta del Centro Democrático de dejar a un lado las consultas interpartidistas genera un dilema en el partido Conservador que, por ahora, no tiene candidato y quienes buscan su aval son: Juan Camilo Restrepo, exgerente de la empresa bananera Augura y Mauricio Tobón, exgerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y quien se inscribió por firmas.

Ha terminado la campaña de firmas, la norma nos permitió tener vallas y promover el movimiento TU PUEDES, ahora sigue la inscripción de la candidatura para llegar a la Gobernación. Todos por una Antioquia sin politiquería y trampas!!! pic.twitter.com/aFjmTeR6Uk — Mauricio Tobon F (@Mauriciotobonf) 4 de abril de 2019

Quien podría dar la sorpresa es el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, aunque no ha hecho oficial su candidatura ya suena fuertemente y sería casi seguro que aspiraría a la gobernación de Antioquia.



En cuanto al fajardismo, el candidato de Compromiso Ciudadano es Iván Mauricio Pérez, exgerente del IDEA en la gobernación de Sergio Fajardo. Para Benjumea, esta candidatura tiene varias dificultades.



“Fajardo no sé si vendrá a hacer campaña porque creo que hacerlo aquí en su tierra será muy difícil pues, en mi opinión, la gente ha descreído de su trabajo como político y aquí tiene muchos cuestionamientos”, opinó Benjumea.



El otro candidato que hay, por ahora, para la gobernación de Antioquia, es Rodolfo Correa, exsecretario de Productividad de Antioquia quien tiene el aval del partido Alianza Social Independiente (ASI).

¿Usted sabe quién es Iván Mauricio Pérez?. Soy yo, permítanme me presento y les cuento de los proyectos que tengo para Antioquia y del trabajo que he hecho durante 16 años en el sector público. Tenemos tiempo para conocernos. !Nos vemos en las calles! #FirmeparaGobernador pic.twitter.com/1GMCunvs12 — Iván Mauricio Pérez (@Ivan_MauricioP) 24 de febrero de 2019

Alcaldía de Medellín

En cuanto a alcaldía, Benjumea aseguró que no hay candidatos fuertes, ni siquiera en el Centro Democrático, aunque cualquiera podría dar la sorpresa. “No hubo consenso entre los alternativos y el fajardismo para hacer una consulta interpartidista lo que reventó esa posibilidad”.



Es decir, Luis Bernardo Vélez (exsecretario de Inclusión), César Hernández (exdirector de Planeación y exgerente de Metroplús), Víctor Correa (excongresista) y Juan David Valderrama (exdirector del Inder), irán por sí solos.



Para Benjumea, estas candidaturas tienen poca opción de poder y deberán buscar coalición en un futuro. Eso incluye, también, al uribismo.“El máximo jefe del Centro Democrático está convencido de que si no hay coalición, no tendrían opción para ganar. Para mí, el problema del CD es que tienen candidatos que no generan percepción, no tienen carisma lo que es muy importante actualmente”, opinó el periodista.

Empezamos a recoger firmas, de día, de noche, con lluvia o con sol. Nuestra meta es clara. #MedellínEvoluciona pic.twitter.com/N4Ab0BeCo2 — César Hernández (@ingcesarhdez) 12 de marzo de 2019

Ya llevamos 40.000 mil firmas. Muchas gracias a cada persona que nos ha brindado su confianza con su firma. Seguimos en las calles, Todos Juntos lograremos darle un nuevo impulso a Medellín. #TodosJuntosMed pic.twitter.com/fqL4hEfukG — JuanDavid Valderrama (@JDValde) 5 de abril de 2019

He recibido el gran honor de asumir esta candidatura a la alcaldía de Medellín en nombre del Polo, con el objetivo de buscar una gran alianza ciudadana y alternativa de cara a las elecciones, para hacer de Medellín una ciudad garante de derechos.https://t.co/LBnrzmK8Kb — Victor Correa (@VictorJCorreaV) 18 de febrero de 2019

El 23 de abril comenzará a recoger firmas Santiago Gómez por el mvto Creemos y ser candidato a @AlcaldiadeMed,a pesar del poco tiempo que tendría para recoger firmas en su grupo de trabajo se sienten tranquilos para alcanzar el tope de firmas,por el momento hacen campaña en redes — Despierta Antioquia (@DespiertaAnt) 15 de marzo de 2019

Por eso, para él, el uribismo debe buscar un aliado que sería del grupo que ha apoyado a Federico Gutiérrez (quien antes de ser alcalde fue candidato del uribismo) teniendo en cuenta la gran favorabilidad que tiene el actual alcalde de Medellín.



Quien se ha denominado el candidato de Federico Gutiérrez, es Santiago Gómez, exsecretario General de la actual administración pero que no ha tenido mucho protagonismo en lo que va del año electoral.



“Terminada la semana de Pascua habrá algunas campañas más definidas pues quienes apuesten a las consultas interpartidistas tendrán hasta el 26 de mayo y de allí comenzará la campaña en firme que se afianzará en julio, cuando ya haya inscritos”, puntualizó Benjumea.



