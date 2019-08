Conmoción en Santa Fe de Antioquia por incendio en casa patrimonial

Una casa patrimonial de Santa Fe de Antioquia (Occidente de Antioquia) ardió, al parecer, por causa de un corto circuito. En videos registrados por usuarios de twitter se ve cómo las llamas, con voracidad, consumen la antigua morada, famosa porque allí se grabó en los años 90 la telenovela ‘La casa de las dos palmas’, basada en la novela homónima del escritor antioqueño Manuel Mejía Vallejo. Está ubicada en la Quinta de la Amargura, está ubicada entre la carrera 10 con calle 11.

Saulo Armando Rivera, alcalde del municipio del Occidente antioqueño, consideró el hecho de “muy grave y lamentable”. Sin embargo, informó que, afortunadamente, no hubo pérdidas humanas, solo daños materiales. Según el mandatario local, la respuesta de los bomberos del municipio fue oportuna, además recibieron apoyo de los cuerpos de bomberos de San Jerónimo, Sopetrán y Medellín. Otros testigos también contaron que algunos vecinos, en medio de la angustia, se lanzaron a la calle para intentar apagar el incendio con mangueras y baldes de agua.

En este momento incendio en Santa Fe de Antioquia, se quema la Quinta de la Amargura y el fuego amenaza la casa donde nació Atanasio Girardot. pic.twitter.com/ISJiv6Baot — María Alejandra (@AlejaLoC) August 6, 2019

Sin embargo, algunos manifestaron que las labores para apagar las llamas se complicaron porque no había hidrantes suficientes en el sector. El alcalde de Santa Fe añadió que el fuego consumió el techo de la vivienda, que es propiedad del exsenador Guillermo Tascón Villa. “Lamentamos esta noticia, no sabemos la razón del incendio, esto entrará en investigación para saber qué pasó. Afortunadamente no hubo víctimas humanas”, expresó Rivera. Añadió que la reacción de las autoridades permitió que la casa no fuera consumida completamente por las llamas.



Esta es una pérdida para el patrimonio histórico del municipio y el departamento pues, además de haberse rodado allí la telenovela mencionada, la casa tenía más de cien años de construida.



En este momento se adelantan labores de valoración para saber con certeza qué tan afectada quedó la patrimonial casa.



MEDELLÍN