Con siete votos a favor y dos salvamentos, los magistrados del Comité Nacional Electoral (CNE) no certificaron los estados contables de la recolección de las firmas del Comité ‘Pacto por Medellín te salvará, porque te amamos te vamos a recuperar’, que buscaba la revocatoria del alcalde Daniel Quintero.



La decisión generó voces a favor y en contra de este proceso, comenzando por el mismo alcalde Quintero, quien celebró la decisión y aseguró que seguirá como gobernante hasta el 2023.

Momentos después de que el alcalde Quintero se pronunciara sobre la comunicación del CNE, el comité de revocatoria hizo lo propio para referirse al tema.



El abogado y concejal de Medellín, Julio González Villa, quien también hace parte de dicho comité, manifestó que lo enviado por el CNE fue una comunicación y no un acto administrativo o una resolución.



González Villa dijo que la comunicación de la entidad indica que la sala "se abstuvo de certificar los estados contables de la iniciativa y que hubo una presunta violación de topes en la campaña de recolección de apoyos ciudadanos de la solicitud de revocatoria, lo que quiere decir que el CNE no tiene certeza de que la campaña de revocatoria excedió los topes de financiamiento".



Por su parte, Juan David Giraldo Mora, abogado de la revocatoria, aseguró que ese comunicado detalla los resultados de una votación en el CNE, pero no tiene ningún valor legal, pues carece de los sustentos y valores jurídicos necesarios.



“Esto no quiere que el CNE haya decretado la muerte al proceso, porque a esa entidad no le compete dar por terminada una revocatoria, eso le compete a la Registraduría Nacional. Me parece que el alcalde de Medellín, de manera abrupta, sale a celebrar un parte de victoria a partir de un comunicado”, expresó el abogado.



¿Cuándo se puede decir entonces que terminó la revocatoria? Según Giraldo, cuando el Registrador Nacional reciba un acta del CNE que diga que la iniciativa definitivamente no puede proceder porque hay una situación ilegal, algo que no ha sido determinado.



“Incluso el mismo comunicado lo dice: 'Presuntas o posibles irregularidades'. Lo mismo pasó con lo de las firmas, donde se dijo que eran 30.000 supuestas firmas falsas y terminaron siendo 300, lo mismo quieren hacer ahora, pero estamos preparados, ya nos han puesto nueve tutelas en este proceso y todas las hemos ganado”, aseveró el abogado.



Perdió Medellín

Y perdió la democracia



La participación democrática es una ilusión y un arma contra el ejercicio de vigilancia y control de los mandatarios



Es un atentado a la Constitución



De otro lado, hay quienes creen que la decisión del CNE prácticamente anula la posibilidad de un llamado a votaciones para la revocatoria antes del 30 de junio de este año. Ante esto, cabe recordar que -de acuerdo con la Constitución- no es posible realizar elecciones 18 meses antes de que el mandatario termine su cargo. Fecha que, en el caso de Quintero, es el 30 de junio del 2022.



Así lo explicó Guillermo Mejía, exmagistrado del CNE, quien también criticó que se hubiera emitido un comunicado en lugar de informar mediante un acto administrativo, documento que, según él, debería estar listo en los próximos días.



"Ya sobre los tiempos no hay nada que hacer, porque estamos en elecciones presidenciales con una primera vuelta el 29 de mayo, de manera que yo no veo jurídicamente una posibilidad de que se salve la revocatoria", apuntó Mejía.

El exmagistrado añadió que el comité revocatorio podría demandar el acto administrativo ante el Consejo de Estado, pero aseguró que una decisión sobre este trámite tardaría entre uno y dos años. Además, señala Mejía, las elecciones presidenciales requerirán toda la atención de la Registraduría, que no estaría en total capacidad para atender la revocatoria.



"Por eso yo creo que esa figura de la revocatoria hay que cambiarla, porque no está funcionando. En 30 años, en más de 150 procesos revocatorias solo han progresado dos, y fueron en municipios pequeños", afirmó el experto.



Finalmente, el exmagistrado opinó que esta herramienta está siendo utilizada como una segunda vuelta electoral, especialmente en las alcaldías. "Quienes pierden las elecciones esperan a que pase un año para montar la revocatoria y lo hacen pasar como si fuera inconformismo ciudadano, que es una de las dos causales para revocar un mandatario (la otra es incumplimiento al Plan de Desarrollo)", concluyó.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

@AlejoMercado10