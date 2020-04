Extienden plazo de registro para unos sectores económicos de Medellín

Hasta este domingo 3 de mayo se extenderá el plazo para que las empresas y empleados que ya desarrollaban sus tareas desde el inicio de la cuarentena terminen de registrarse efectivamente en la plataforma Medellín Me Cuida Empresas.



Esta es una herramienta que viene utilizando la Alcaldía de Medellín para el control y regulación de los trabajadores de la ciudad.

La Alcaldía de Medellín anunció que esta semana seguirá siendo pedagógica para sectores como: alimentos, salud, medios de comunicación y bancos. Las sanciones comenzarán a aplicarse desde el próximo lunes 4 de mayo.

Sectores que ya estaban operando (Alimentos, Bancos, Salud, etc) tendrán hasta el Domingo 3 de Mayo para registrarse en plataforma Medellín me Cuida Empresas. A la fecha 41.068 empresas se han registrado de las cuales 15.939 han presentado Protocolo de Bioseguridad. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 28, 2020

Las empresas que no cumplan las medidas para proteger a sus empleados no podrán abrir.



Las empresas de sectores como manufactura y construcción deben continuar haciendo su registro, al igual que sus empleados, y adjuntar el protocolo de bioseguridad para poder obtener la autorización que les permite reanudar actividades.



Tener un registro adecuado en la plataforma Medellín Me Cuida Empresas permite el seguimiento desde la Alcaldía en el control de salubridad a las empresas que se reactivan económicamente. Además, pueden identificar a las personas ante un posible brote y realizar el cerco epidemiológico correspondiente.

Hasta el momento en la plataforma Medellín Me Cuida se han inscrito 41.068 empresas, 15.939 han presentado el correspondiente protocolo de bioseguridad, de los cuales se han aprobado 3.690.



Quienes tengan dudas o inconvenientes con su registro pueden comunicarse a la línea de atención 4444144 o hacer uso del chat de la plataforma para recibir asesoría.



