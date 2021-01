Se cumplió un año de la extraña desaparición de una madre en Medellín

"Un año ajusta mi mamá de desaparecida, un año de lucha incansable, un año buscando respuestas (...) Y no descansaremos hasta encontrarte", escribió Yesenia Rivera, hija de Luz Leidy Vanegas, desaparecida desde el 1.° de enero del 2020.

Su búsqueda ha sido ardua e incansable desde el momento en el que no tuvo noticias de su madre. Hoy en día reclama respuestas a las autoridades, pues el proceso ha sido lento y tardío.



Y es que cabe recordar que el pasado 20 de octubre, en Medellín se conformó una mesa de búsqueda para el caso de Luz Leidy. En su momento, la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana, La Fiscalía, el Ejército y el movimiento Estamos Listas hicieron un recorrido de búsqueda de esta mujer por el barrio Castilla (donde desapareció) y se anunció dicha mesa de búsqueda.



“Los que nos han informado es que tienen tres hipótesis pero ninguna se ha podido confirmar y no hay todavía indicios, por eso nosotras quisimos acercarnos al barrio, mirar si tiene que ver algo con los grupos armados del barrio o qué relación tiene su desaparición con la expareja”, explicó en su momento Dora Saldarriaga, concejala del movimiento Estamos Listas.

Hoy se cumple un año de la desaparición de Luz Leidy Vanegas.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Convivencia, José Gerardo Acevedo Ossa, quien estuvo en la jornada de búsqueda de ese 20 de octubre, expresó que: “Todas las acciones que estén en nuestras manos para encontrar a Luz Leidy se están realizando con la articulación que tenemos con autoridades, con la Fiscalía y con la Policía".



Y agregó: "Incluso con el Ejército. El llamado esta vez es a la ciudadanía, alguien ve algo, alguien sabe algo, todos podemos ayudar en esta campaña. Queremos a Luz Leidy sana y salva y con su familia”.



El Movimiento Estamos Listas ha exigido respuestas a las autoridades y reiteró que "el silencio institucional también es violencia.

Se cumplen 365 días sin saber de Luz Leidy, sin un avance en la investigación de su caso. Su familia, nuestro movimiento político, la prensa y algunas organizaciones hemos exigido resultados en su búsqueda.



¿Qué pasó?

Aquel miércoles 1 de enero, el primer día del 2020, a eso de las 5 p.m., Luz Leidy tuvo una discusión con su pareja y salió de su casa, dejándolo a él y al hijo de ambos en el hogar. Se fue solo con su billetera y dijo que ya volvía.



“Yo estaba donde mi novio y en la noche de ese día me llamó mi padrastro a preguntar por mi mamá: me contó todo y que suponía que se había ido para donde mi tía, su única hermana, pero que nada sabía. Yo llegué el 2 de enero a la casa y ella no aparecía. Nos pusimos a buscar, eso no era normal”, contó Yesenia Rivera Vanegas, su hija.



Pusieron denuncia en la Fiscalía y organizaron un plan de búsqueda. También preguntaron a los vecinos, pero no hallaron ninguna información relevante.



“Hay gente que dice que cogió un taxi, aunque ninguno está completamente seguro. El tema de las cámaras es muy complejo, pues están ubicadas arriba y abajo de la calle y no se le ve pasando a pie. Además, de 5 a 6 p.m. pasan varios taxis y un bus del Metro, pero no se ve con claridad si ella podría ir en alguno de esos vehículos”, agregó la joven, de 23 años.

Desde ese mismo momento, empezaron a visitar, a diario, hospitales, calles, quebradas, puentes, por donde viven los habitantes de calle de la ciudad, sectores como El Bosque, Moravia, Refugios, La Minorista, y hasta Medicina Legal. Sin embargo, nada han hallado.



“Mi tía y yo nos hemos recorrido Medellín y no la encontramos. A la Fiscalía llamamos una vez a la semana a preguntar: hay un fiscal asignado al caso con sus investigadores, pero no hay ningún resultado”, señaló Yesenia.



Con el paso de los días, la dinámica empezó a cambiar: ya no salían a diario, sino una o dos veces por semana.



Además, la joven se fue de la casa: “La relación con mi padrastro se deterioró. Dice que quiere mucho a mi mamá, que la está buscando, pero se contradice y nunca nos ha acompañado a mi tía y a mí”.



