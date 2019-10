Tras 17 años, víctimas de ‘Orión’ esperan que la verdad salga a la luz

Las clases en los colegios de la comuna 13 en el 2002 no eran como las que regularmente hay en otros lugares. Las lecciones de cualquier asignatura se cambiaron por diversas actividades lúdicas en las que los estudiantes debían permanecer pecho a tierra para que no los alcanzaran las balas del conflicto armado urbano que se vivía en San Javier.



Manuel López aún mantiene intactos estos recuerdos. En su momento fue docente de la Institución educativa Eduardo Santos y actualmente es su rector. "Era un práctica muy común para que ni los chicos ni los docentes entraran en pánico en medio de las continuas balaceras. Para que por lo menos se lograra permanencia en las aulas mientras pasaba el peligro porque no se podían enviar a los estudiantes a sus casas", contó el profesor.

Ese año, entre febrero y octubre hubo por lo menos una docena de operaciones militares en esta zona del occidente de Medellín. La última es, quizá, la más conocida: la Operación Orión.



El 16 de octubre, unos 1.200 uniformados ingresaron a la comuna 13 con el objetivo de restablecer el orden público, ante los enfrentamientos entre ‘paras’, guerrilleros y milicias urbanas.Se documentaron 75 homicidios fuera de combate, casi 100 desaparecidos, 450 detenciones ilegales y unos 2.000 desplazados. Cerca de 100 mujeres aún buscan a sus seres queridos desaparecidos.

Con diferentes actividades culturales, en la comuna 13 rinden tributo a las víctimas de la operación Orión. Foto: Cortesía

Una espera que 17 años después, no ha terminado. "Las víctimas aún no pierden la esperanza. Difícilmente esperan que regresen sus seres queridos, pero sí esperan que haya verdad de lo que pasó con ellos y dónde están enterrados", contó López.



En el aniversario 17, como cada año, San Javier se mueve en torno a 'Orión'. No solo para recordar lo sucedido, también para mostrarse como una comuna resiliente que siguió adelante después del horror.



El docente, que lidera el Museo Escolar de la Memoria de la comuna 13, contó que para este año, habrá una variedad de actividades para que habitantes de la comuna y de la ciudad, conozcan de primera mano lo que pasó en esa época."Muchos de los jóvenes y estudiantes de hoy o no les tocó 'Orión' o eran muy pequeños. Ellos nos manifiestan el impacto que les causó conocer la historia y todos estos eventos que sucedieron en su territorio para que se vayan apropiando. Por eso es importante hacer este ejercicio, para contribuir a la no repetición", dijo el profesor

Difícilmente esperan que regresen sus seres queridos, pero sí esperan que haya verdad

Para López, testigo directo de todo lo ocurrido y quien no dejó el territorio, aunque las condiciones de desigualdad en la comuna 13 no han cambiado, sí se generó en la comunidad un renovado espíritu de lucha.



"Han surgido manifestaciones culturales, educativas y artísticas importantes para hacerle frente a la situación violenta de la comuna. Hemos vistos cómo la gente se ha organizado para reclamar por sus desaparecidos y porque haya justicia", opinó el rector.



De allí la importancia de lo que se hará este 16 de octubre. Contó López que el Museo, desde las 10 de la mañana tiene preparado una serie de actividades para esta fecha, entre las que sobresale una exposición itinerante donde muestran los 11 espacios de la sala de creación simbólica, un salón experiencial donde los visitantes experimentarán cómo era recibir clase en el 2002; una actividad llamada 'Huellas del conflicto', que consiste en una serie de objetos recuperados desde el año 2002 que han sido recuperados por habitantes de la zona; y 'El homenaje al estudiante caído', que es un salón donde se le hace un reconocimiento especial a los 27 estudiantes de la Institución Educativa Eduardo Santos que fueron asesinados entre 2002 y 2007 producto del conflicto armado urbano.



Finalmente, a las 2 de la tarde, habrá un encuentro en el Museo Casa de la Memoria para rendirle homenaje a las víctimas de la Operación Orión.



