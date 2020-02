Familia de Legarda habla un año después de su trágica muerte.

El 7 de febrero de 2019 a la 1:20 p. m., en barrio El Poblado de Medellín, dos asaltantes en moto alcanzaron un vehículo Volkswagen blanco en el que iban un escolta y un acompañante. Los fleteros golpearon la ventana de la puerta delantera derecha, el escolta trató de adelantar el vehículo, pero colisionó con otro.

Los fleteros se dirigieron de nuevo al automóvil, por lo que el escolta, quien manejaba el vehículo, tomó una pistola y disparó seis veces en contra de los agresores. Cuatro balas impactaron en el cuerpo del parrillero y dos, en el conductor de la moto.



Una de las balas impactó en la zona parietal izquierda de la cabeza del cantante y youtuber Fabio Andrés Legarda, quien se movilizaba por ese punto como pasajero en un Chevrolet negro, que había solicitado.



A pesar de que el cantante fue llevado a un centro asistencial, el artista de 29 años falleció a las 4:50 p. m. por el estado de gravedad en el que llegó.



En el caso de los asaltantes, Hernán Ardila Valencia, de 27 años de edad, falleció en el intento de atraco, mientras que Juan Sebastián Ramos, de 21, resultó herido y fue capturado. Una semana después, un juez le impuso medida de aseguramiento por los delitos de tentativa de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de uso civil agravado.



De acuerdo con el comandante de la Policía de Medellín, general Eliécer Camacho, el presunto fletero que falleció tenía tres antecedentes, dos por porte de armas y uno por estupefacientes. El otro supuesto fletero también tenía tres antecedentes por venta y porte de estupefacientes.



En junio del 2019, el Juzgado 9 Penal del Circuito Medellín ordenó precluir la investigación en contra del escolta Jesús Alarcón luego de analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía.



“No hay duda de que el escolta actuó bajo la figura de legítima defensa objetiva en contra de los fleteros, ya que la agresión no fue provocada por él (...). Legarda figuró en la escena como un tercero neutral, fue un caso fortuito”, expresó el fiscal del caso al solicitar la preclusión.



La decisión del juez fue tomada luego de analizar videos, informes técnicos de balística forense, declaraciones de testigos y unas 100 fotografías.



Daniela Legarda dice que lo único que sabe del caso es que se trató de un accidente, y que su familia ha manifestado no tener nada contra el escolta.



“Nunca buscamos nada, lo peor ya pasó, solo nos enfocamos en mejorarnos y estar en familia. Mi hermano no era de este mundo, era un ángel viviendo la experiencia humana, él era más grande que este mundo. Fue un impacto muy grande, y nos dejó un legado de amor inmenso que ha inspirado a muchas personas. Estamos enfocados en dejar el nombre de Legarda en alto”, concluye Daniela.

Fundación Legarda

De Fabio Andrés Legarda, el cantante y youtuber colombiano que murió por causa de una bala perdida el 7 de febrero del 2019, su familia guarda, como un tesoro, el recuerdo de sus frases en las que afirmaba que la música y el arte salvan vidas.

El cantante y ‘youtuber’ fue despedido por cientos de personas en Medellín durante un gran concierto en el centro de espectáculos La Macarena. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Por eso, un año después de aquella tragedia, se anunció la creación de la Fundación Legarda, la cual brindará clases de arte, baile y canto a niños y niñas de Cazucá, en Soacha.



“Después de todo lo que pasó dijimos que necesitábamos hacer una diferencia, y eso es lo que queremos hacer con la Fundación Legarda: perdimos una vida, pero podemos salvar otras”, manifestó Daniela Legarda, hermana de Fabio Andrés.



Según Daniela, la inauguración se realizará el próximo 15 de febrero. Inicialmente se hizo un proceso de selección con 10 menores, pero el sueño de la familia es ampliar los cupos y su presencia en varias ciudades.



“La fundación quiere que todo comience con niños. Mi hermano decía que el arte salva vidas, él a veces sufría ansiedad y decía que la música lo ayudaba. Esperamos ayudar a muchos niños y niñas, pues los menores a veces crecen en sitios que no los dejan ver el mundo grande alrededor de ellos”, señala la también artista.

Acerca del cantante colombiano

Fabio Andrés Legarda nació en Colombia, pero se mudó con su familia a Estados Unidos y allí adelantó su carrera musical, tomó clases de canto en Jan Smith Studios y la Escuela de Música North Fulton de Atlanta.



Compuso para varios artistas en su propio estudio de grabación, hasta que decide regresar al país para lanzar su carrera musical en Medellín.



Legarda, quien en 2018 participó en Master Chef, del canal RCN, era una persona seguida por cientos de jóvenes. La canción que lo llevó a la fama fue Mil lágrimas, un éxito al que le siguieron otros como Necesito tu amor y Libre.



Por los años que vivió en Estados Unidos, también tenía una muy buena reputación musical en ese país, por lo que pudo realizar varias presentaciones, e incluso fue invitado al Festival Latino de Atlanta.

MEDELLÍN