Savia Salud tiene nuevo gerente, pero no dinero para su capitalización

Tan sólo 101 días estuvo al frente de Savia Salud EPS, el médico Carlos Mario Montoya Serna, quien por motivos personales dimitió del cargo que le fue entregado a Luis Gonzalo Morales, exgerente de la contingencia del coronavirus en el departamento.



Su llegada fue respaldada por la gobernación de Antioquia, alcaldía de Medellín y Comfama, entidades socias, y su principal reto dice tenerlo claro: “modernizar esta entidad y volverla una empresa digna de orgullo y reconocimiento de los antioqueños”.

La empresa a la que llega fue registrada en Cámara de Comercio de Medellín el 27 de marzo de 2013 como Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S “Savia Salud EPS” y su sociedad es mixta con un capital social de $81.852.000.000 (ochenta y un mil, ochocientos cincuenta y dos millones de pesos).



En la entidad, Gobernación y Alcaldía tienen una participación de 36,65 por ciento cada una, para un total de 73,30 por ciento. Comfama cuenta con el 26,70 por ciento restante.

“Acepté el reto de dirigir Savia Salud por lo que esta entidad significa para la salud en Antioquia que hoy atiende a más 1,7 millones de personas pobres y vulnerables que se merecen el mejor servicio”, manifiesta el gerente quien reconoce la necesidad de crear un nuevo modelo de atención, modernizarla y alcanzar un equilibrio financiero.



Este último es quizá el tema más preocupante, ya que la entidad está con vigilancia especial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) desde agosto de 2017 cuya figura está vigente hasta el próximo 27 de septiembre. La decisión aplica con la limitación para realizar nuevas afiliaciones y aceptar traslado de usuarios a la entidad.



Esta sanción está consignada en cuatro resoluciones presentes en el Registro Medidas Preventivas de la entidad y sobre la cual, el nuevo gerente, asegura que su origen está en pérdidas económicas que se generaron en vigencias anteriores y sobre las cuales es necesaria la presentación de un plan de salvamento del que ya están trabajando los socios.



Con respecto a este plan se comunicó el día de su nombramiento, el pasado 26 de mayo, estaría enmarcado en la posibilidad de una capitalización por parte los dueños.

“La Junta también abordó el tema de la posible capitalización de Savia y entre sus tres socios quedó manifiesto el buen ambiente para avanzar en las próximas semanas en conversaciones que permitan dar los pasos hacia la construcción de una ruta en esa dirección”, dice uno de los párrafos del documento.

Sobre esta propuesta, acota Morales que es necesaria para “recuperar su solidez financiera, pero esto debe hacerse con un previo plan de modernización que garantice su sostenibilidad en el largo plazo, de lo contrario, en unos pocos años estaríamos en la misma situación de crisis financiera”.



Crisis que se ve reflejada en la cantidad de dinero que la EPS mixta le adeuda a la red de hospitales públicos y privados, al igual que a prestadores de servicios, contratistas y demás y sobre la cual, explica Luis Eduardo Peláez Jaramillo, abogado y diputado de la Asamblea departamental, asciende a 800.000 millones de pesos. Sobre esta cantidad, la nueva directiva cuenta desconocer la cifra exacta, pero “es un monto elevado de obligaciones que vamos a honrar. Primero habrá que depurar y conciliar estas deudas para tener claridad sobre su valor y luego trazar un plan de corto y mediano plazo para su pago”.



Precisamente el diputado Peláez, dijo que este fue uno de los temas que trataron en la Asamblea departamental cuando el suspendido gobernador, Aníbal Gaviria, presentó el plan de desarrollo ‘Unidos por la Vida’ a los 26 parlamentarios y donde quedó consignado que para los próximos cuatro años, la entidad no recibirá dinero.

La EPS Savia Salud atiende a la población más vulnerable del departamento de Antiquia. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Así se lee en el Plan Plurianual de Inversión de la Gobernación de Antioquia, componente ‘Bienestar activo y saludable para Antioquia’ en donde aparece el ‘Fortalecimiento administrativo, técnico y financiero de Savia Salud EPS’ con cero pesos destinados.



Este plan comprende los recursos financieros que serán destinados, anualmente, para financiar los programas que se plasmaron en el Plan de Desarrollo.



“Luis Gonzalo Morales es una persona de confianza del gobernador (suspendido) Aníbal Gaviria y en este sentido sabe muy bien la necesidad de capitalizar Savia Salud, pero aún así, en los documentos no lo plasman. Si uno tiene clara la necesidad, la solución debería ser también clara, que sería capitalizar, pero hablan de las necesidades como si ellos no fueran los mismos que puedan solucionarlas. En este caso están hablando de la necesidad de salvar Savia Salud, pero en el Plan de Desarrollo no consignan la plata para salvarla”, expresa el diputado.



Para el caso de Medellín, segundo máximo accionista de la EPS, en dicho documento tampoco aparece un monto de inversión para ella.

Óscar de Jesús Hurtado, secretario de Hacienda del municipio, explica que esto se debe a que aún están pendientes de que la nueva gerencia les cuente la estrategia financiera que tiene para sacar adelante la empresa mixta.



“No aparece el ítem porque no sabemos la cifra. Imposible trazar una cifra sin saber realmente cuáles son las posibilidades de la empresa, cuáles son las posibilidades de los otros socios. Tampoco queríamos dejar cerrada la puerta, entonces muy importante que quedara en el Plan de Desarrollo como una estrategia de salvamento como lo vamos a hacer con otras entidades, pero todo depende de cómo se tramite el tema financiero, cuál es la estrategia del nuevo gerente para sacar adelante esta empresa, cuál es la voluntad de los otros socios y cuál es la profundidad de esta crisis del coronavirus que también afecta la EPS”, enfatiza el jefe de la cartera.



Agrega que la compañía, al pasado mes de abril, tenía un patrimonio negativo de 447.000 millones de pesos y por eso está con vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud.



De no llegarse a dar la capitalización que esta necesita, las deudas con los hospitales se agudizarán, a los afiliados les podrán empezar a negar servicios y, en el peor de los casos, se llegaría a su liquidación.



Savia Salud está presente en 114 municipios del departamento, incluido Medellín, y atiende a las personas de los niveles 1 y 2 del Sisbén en los regímenes subsidiado y contributivo.



