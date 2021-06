‘Me quiere violar’: grito de mujer a hombre que la atacó en Apartadó

“A mi casa no he vuelto más y tampoco lo quiero hacer y lógicamente me da susto, me da miedo”, cuenta Sara, la joven estudiante de psicología que fue atacada por un hombre que presuntamente la iba a violar y cuyo video se volvió viral en redes sociales, indignando a los colombianos.



Consternada por lo sucedido esa noche del sábado pasado, cuenta que estaba realizando un video para un trabajo universitario cuando el hombre irrumpió en su casa, ubicada en una unidad residencial del municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño. Ese día estaba sola y su pequeño hijo, de 7 años de edad, estaba de visita donde la madrina.



“Lo que hizo todo el tiempo fue amenazarme, arrinconarme y decirme que me agache, que me tire al piso, me estaba tocando, intenta besarme y no accedo y lo que hago es ofrecerle lo que tengo puesto, dinero, que se llevara las pertenencias pero él no quería y solamente intentaba besarme y que me callara”, recuerda.



Sara, en medio de la angustia del momento, entendió que el hombre quería violarla y comenzó un forcejeo entre ambos.



“Lo tiro por las escaleras y entonces ahí seguimos forcejeando y logro pararme hasta que logramos logramos salir de la puerta de mi casa”, cuenta.



En medio de los gritos y al percatarse de la presencia de los vecinos, el hombre se ocultó en la casa de su hermano, quien también reside en la misma unidad residencial de Sara. La joven se enteró de eso ayer domingo. Desde ahí no lo volvió a ver y solo supo que está en el hospital del municipio.



Pero ayer supo que tienen problemas mentales y que el hombre ya había sido acusado de robar en la tienda del conjunto residencial.



“Jamás lo había visto pero él me hizo seguimiento, sabía que estaba sola en la casa y todo gracias que el hermano vivía en la unidad y ya había robado y pesar de nada con él. Si lo ves, está completamente cuerdo, puede que tenga un trastorno porque dicen que es bipolar pero loco no está porque todo lo que hizo fue premeditado”, dice.



Con rabia y algo de susto la mujer estuvo esta mañana del lunes en Medicina Legal del municipio de Apartadó pero no pudo ser atendida porque la médica encargada del procedimiento está de vacaciones. Por ende, la mujer piensa ir a un municipio cercano.



Dice que tiene dolor general por los golpes y el forcejeo, pero que se siente bien. Mientras, espera la captura del hombre y que se haga justicia. Permanece acompañada de sus familiares y amigos, en quienes ha encontrado respaldo, pero su temor está latente.



