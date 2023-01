El caso de suplantación de Sara Manuela que se ha hecho viral en redes sociales tanto en Colombia como en Venezuela, tiene un nuevo capitulo.



Una colombiana, que se hacía llamar Sara Manuela Giraldo, robó todas las fotos y la vida de Martha Hidalgo, una odontóloga de Venezuela durante más de dos años y engañó a decenas de personas, tanto supuestos novios como amigas.

A la izquierda, el perfil falso. Reunía más de tres mil seguidores. Foto: Instagram: @saramanuelag11

La propia Martha fue la que expuso la historia de la que fue víctima por una colombiana en Medellín.



Aunque hace más de un año ella vio que un perfil falso utilizaba sus fotos, solo lo reportó y publicó que esa cuenta era falsa, pero no pasó a mayores.



En octubre de 2022 recibió otra alerta pero esta vez, un joven adjuntó pruebas: “Algo que me pareció realmente alarmante fue cuando él me envío los mensajes que intercambiaba con ella”, Sara Manuela no solo tenía cuenta falsa de ella, sino que se hacía pasar por su familia utilizando fotografías muy personales que no habían sido publicadas en redes sociales.



“Me cuenta que la conoció por Facebook y llevaban una relación por internet de cuatro meses”, pero cada vez que intentaban verse sacaba alguna excusa trágica, lo que lo llevó a sospechar. Por eso cuando él la enfrentó ella aceptó la suplantación, pero además le contó que “sufría de depresión, sobrepeso, que había tenido una vida muy trágica y que por esa razón utilizaba fotos de otra persona”, recuerda Martha.



Justamente, la persona que alertó a Martha el pasado mes de octubre es Simón, un joven paisa que tuvo una relación de 4 meses con la supuesta Sara Manuela y quien descubrió todo el engaño.



Simon relata que conoció a Sara por una red social y comenzaron a hablar hasta tal punto que establecieron una relación pero siempre que se iban a ver algo pasaba.



El día que Simón llegó al aeropuerto en Medellín, porque volvía de una temporada viviendo en Bogotá, a ella se le murió la abuelita luego de que un supuesto carro la atropellara.



Luego, el día del cumpleaños del joven, ella fue hospitalizada en una clínica de Medellín, pero para la fecha, Simón ya sospechaba por lo que comenzó a llamar a la clínica y no había nadie hospitalizado bajo el nombre de Sara Manuela Giraldo.



"Yo le pregunté que por qué no aparecía en los registros y ella me dijo que era que la mamá siempre la registraba con otro nombre por seguridad", cuenta el joven.



Las pistas que dejaron al descubierto a Sara Manuela

Simón ya sospechaba de las casualidades que siempre ocurrían cuando Sara Manuela se iba a ver con él en persona.



En una ocasión, ella le envió una supuesta foto almorzando con la mamá y el joven notó que en la mesa había una publicidad de Banesco, un banco venezolano, hecho que se le hizo raro.



"Yo le pregunté que ese banco no era de Medellín y ella me dijo que era un banco de Venezuela pero que tenía sede en Barranquilla y yo miré en Google y sí, me salió la sede en Barranquilla pero yo me quedé con la duda, es que todo estaba bien hecho, muy bien montada la mentira", relata Simón.



Más tarde, Sara Manuela le envió una foto con un ramo de flores en su cumpleaños 22, Simón comenzó a buscar las floristerías en Medellín que vendían dicho ramo de flores pero su búsqueda no tuvo éxito.



"Yo puse en Instagram 'Venezolanas Bonitas' y me salieron un montón de fotos, entre esas una de una chica con un ramo igualito al de Sara Manuela, ahí dije: esta vieja no es de acá", agrega.



Al confrontarla, la supuesta Sara Manuela, le confesó la verdad, luego de cinco meses de una supuesta relación y de que le dejara una boleta para el concierto de Bad Bunny comprada.



"Le dije que me dijera de quién eran las fotos de verdad y ella no me quería decir, me dijo que ella sufría ansiedad, que había lucha contra unos problemas de obesidad y que hizo eso para refugiarse y crear una red de apoyo y finalmente me dijo el nombre de Martha Hidalgo y ya, ahí le escribí a Martha", dice Simón.



Pero él no es le único novio que habría establecido Sara Manuela a través de las redes y con las fotos de Martha.



Otro joven incluso le compró tiquetes a Curazao y Sara Manuela nunca llegó al aeropuerto.



