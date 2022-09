En motos y caminando llegaron decenas de personas hasta una tractomula detenida en el corregimiento Jardín, jurisdicción de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño, para saquearla.

Ocurrió en la tarde de este viernes 23 de septiembre y quedó registrado en una serie de videos compartidos a través de redes sociales.



Situación complicada en el bajo cauca. Entre Taraza y Cáceres. Comunidad están saqueado los vehículos que pasan con mercancía. pic.twitter.com/VNqLdg3jc1 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) September 23, 2022

Según el gremio minero de Guarumo, que desde el pasado miércoles adelanta una serie de bloqueos en la vía que comunica Medellín con la Costa Atlántica, los responsables no están relacionados con su protesta.



“Desde la comunidad de Guarumo se rechaza todo acto de violencia y trato inhumano cometido contra la ciudadanía, pues no representa los ideales y deslegitima la manifestación pacífica iniciada en el corregimiento de Guarumo, Cáceres”, dice la misiva.



Aseguran estar abiertos al diálogo y solicitan a quienes los apoyan, “no manchar la manifestación pacífica con actos violentos”.



El general Henry Armando Sanabria Cely, director de la Policía Nacional, informó que por estos bloqueos ya murió un menor de edad que se accidentó con los árboles que atravesaron en la vía.



Son 53 kilómetros los que están afectados con 10 puntos de bloqueo que imposibilitan la entrada y salida de vehículos.



Luis Fernando Suárez, secretario de Gobierno de Antioquia, denunció que hay pacientes que no han podido ser trasladados en ambulancia a la ciudad de Medellín.



MEDELLÍN

