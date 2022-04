República Dominicana, rodeada por el océano Atlántico, al norte, y el mar Caribe, al sur, es conocida como 'La cuna de Las Américas'.



Y este apelativo no es infundado. Se trata del primer asentamiento español en Las Américas, o el Nuevo Mundo, gracias a la llegada de Cristóbal Colón durante su primer viaje en 1492.



Cuenta la historia que aparte de elegir a esta isla como su único hogar en la región, Colón y la corona española la utilizaron como plataforma de lanzamiento de sus conquistas alrededor del Caribe y los Estados Unidos.

Santo Domingo, la primera ciudad de América, es la capital de República Dominicana y es uno de esos destinos que, en cualquier momento del año parecen una buena idea.



Más allá de la oferta de sus 1.600 kilómetros de costa y 400 de playas para el disfrute de los veraneantes, en Santo Domingo se destaca la arquitectura original española con impresionantes fortalezas, templos y otras edificaciones, mucha de las cuales pertenecían a la realeza. Construcciones que fueron erguidas con ladrillo, caliza, piedra coralina y argamasa con sangre de toro, que se entremezclan con la historia y la cultura que brotan a cada paso sin dejar desapercibido al visitante.



Fernando Santa de los Santos, un historiador dominicano, alegre, extrovertido y lejos del acartonamiento del sapiente, destila pasión en la velocidad con la que habla y muestra la Ciudad Colonial, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en 1990.



"Esta es la ciudad de la novedad y sabe por qué. Porque el 70 por ciento de las primicias de América ocurrieron aquí", dice el historiador señalando con su mirada y brazos extendidos la inabarcable urbe que una vez poblaron colonos, piratas y nativos.

Facebook Twitter Linkedin

Los lugares emblemáticos de la ciudad no se pueden dejar de visitar. Foto: Cortesía Hoteles Hodelpa.

Recorrido colonial

El viaje al pasado, guiado por de los Santos, comienza con el primer hospital levantado en América: el San Nicolás de Bari. Hoy se contemplan sus ruinas porque un sismo lo devastó. La obra fue iniciada en 1503 por el entonces gobernador don Nicolás de Ovando. Aunque las ruinas fueron provocadas especialmente por el fuerte terremoto acontecido a mediados del 1900, en 1911 tuvieron que ser destruidos algunos de sus muros porque eran un peligro por el riesgo de derrumbamiento para quienes paseaban por las inmediaciones.



Otro de los lugares emblemáticos es el parque Colón donde se encuentra una majestuosa e imponente estatua del descubridor. A un lado de este, se observa la Catedral de Santo Domingo, más conocida como Catedral Primada de América. Declarada en 1546 la primera catedral del Nuevo Mundo por el Papa Pablo III, a petición del emperador Carlos V. Esta preciosa basílica menor está dedicada a Santa María de la Encarnación.



Su exterior muestra un estilo gótico con adornos. La fachada posee tres puertas, siendo la principal la puerta norte, gótica como el resto de la fachada, que comunica con el parque Colón. La puerta sur o de Geraldini, también gótica, es conocida como la puerta del Perdón porque, antiguamente, cuando los perseguidos políticos la cruzaban eran automáticamente perdonados. La puerta Mayor da a un pequeño atrio que durante la época haitiana funcionó como mercado.



La Catedral tiene, en su interior, 14 capillas y puede descubrirse en su recorrido invaluables obras como el Pesebre Dominicano, la tabla de la Virgen de Altagracia, así como lápidas con las exequias de distintos arzobispos y otros elementos ornamentales de la época colonial. Además, el edificio protegió durante un tiempo los restos de Colón. Aunque, hay quienes aseguran, que todavía se conservan allí.



Junto a la fachada sur de la Catedral, se extiende, sobre un terreno que en un tiempo fue cementerio, la Plazoleta de los Curas. Hacia ella abrían las puertas de las viviendas que en época de la colonia eran habitadas por canónigos. Con sus jardineras de plantas de verde follaje es un oasis en la Zona Colonial.



Siguiendo con la historia y explicación del anfitrión, se llega a uno de los museos más populares de la Ciudad Colonial que resulta ser el Palacio Virreinal de Diego Colón, sede del primer Virreinato de América. Fue terminado alrededor del año 1512 y se convirtió en la casa de Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, y su esposa María de Toledo, sobrina del rey Fernando de España.



El Museo Alcázar de Colón conserva 22 estancias que se recorren descubriendo las decoraciones de las distintas salas, mobiliario y otros elementos que dan un indicio de cómo pudo haber sido el estilo de vida y cotidianidad de los siglos XVI al XVIII.



Siguiendo el recorrido por las adoquinadas y estrechas calles, que igual rubrican la memoria pasada y el presente, se llega a la Calle de las Damas. Llamada así porque se cuenta que por ella transitaban las damas de honor de la corte que llegaron desde España para acompañar a los colonizadores.



En esta calle también se encuentran el Panteón Nacional, el Museo de las Casas Reales y la Fortaleza Ozama, no sobra decirlo, el monumento militar más antiguo de América. Otro lugar por descubrir es las ruinas del monasterio de San Francisco, el primero en estas tierras recién descubiertas. Huellas y claves de lo que el continente en su incipiente formación traza lo que fue y lo que ahora es.

Facebook Twitter Linkedin

Santo Domingo fue declarada por la UNESCO como patrimonio. Foto: Cortesía Hoteles Hodelpa.

La noche en los parques

Cuando la noche cae es imprescindible no darse un paseo por los parques que en Santo Domingo proliferan y son apropiados por las familias y grupos de amigos para departir y compartir aprovechando la brisa refrescante. Son como terrazas abiertas al mar.



Los dominicanos son famosos por su talento para el baile. Se ven bailando en los parques. Los sonidos e instrumentos de República Dominicana están influenciados por raíces de África Occidental, España y Europa. Dos géneros dominan y son sinónimos de República Dominicana, aquí y alrededor del mundo: el merengue y la bachata. Pero también existe el son y una multitud de bailes folclóricos y música.



Eddy Núñez y El Gran Poder de Diosa, grupo con 10 años de formación, es un ejemplo de sincretismo de ritmos que se tocan en las comunidades, en donde se siembra cantando. "No solo es la fusión rítmica, es la lírica también. Buscando el sonido que queremos", dice.



(Puede leer: En Semana Santa buscan guacas en Titiribí, Antioquia)



La escena alternativa con nuevos artistas como J.J. Sánchez y La Marimba son artistas identificados con las raíces y con letras de reflexión, de relación con los otros, con el medioambiente, de sanación y cambio.



Uno de esos parques o plazas es Pellerano Castro, localizada en la Zona Colonial, entre las calles José Gabriel García, arzobispo Meriño, Isabel La Católica y Las Damas. Este rinde homenaje al poeta dominicano Arturo Pellerano Castro (1865-1916) quien era mejor conocido como Byron y quien junto con otros poetas inició el movimiento literario del criollismo. Sus obras se enfocaban en la naturaleza fresca, los ambientes populares y la vida en el campo.



En esta tranquila plazoleta resalta en su diseño el color rosado con el que están pintadas sus bancos y columnas. Por esto precisamente, este lugar también es conocido como 'El Parque Rosado'. Pero, también se destaca el busto en honor a Julia de Burgos, poetisa nacida en Puerto Rico y quien libró una dura pelea por la independencia de su país. En el busto se lee: 'La nuestra'.



El itinerario nocturno, acompañado de unos buenos tragos de ron, cabe decir que el ron dominicano es producido por varias grandes marcas, las dos más populares son Brugal y Barceló, llevan de manera inevitable a degustar la comida callejera."¡Los dominicanos aman la comida callejera y sus frituras!", dice Cristhian, quien sobre un triciclo vende catibias o empanadas de yuca rellenas de carne, o mariscos, como cangrejo y caracol, y quipes, una herencia libanesa, versión dominicana de su kibbeh.

Facebook Twitter Linkedin

El pasado 31 de marzo la aerolínea Wingo inauguró un vuelo directo Medellín - Santo Domingo. Foto: Cortesía Hoteles Hodelpa.

La gastronomía

Precisamente, Leandro Díaz, reconocido chef dominicano, en su Casa Gastronómica, reconoce que de sus viajes por el país ha aprendido y aplicado en sus platos todo el sabor, color y olor que se desprende de la cocina callejera y de las carreteras. "Tenemos una influencia francesa, pero aprovechamos lo que producimos y así nuestros platos crecen sin perder la esencia. Nuestra base está en la yuca, el ñame, la batata, el casabe, el ají cubanela, el pimiento morrón. En fin, que logramos una gran variedad", dice.



El plato predominante o típico es la Bandera dominicana. Un enorme plato con arroz y habichuelas (frijoles), con pollo o carne, acompañado de una ensalada, aguacate y tostones (plátano frito y aplastado). Hay múltiples variaciones de arroz, moro con guandules, locrio (un plato de arroz que recuerda a la paella con arroz sazonado, pollo y otras carnes).



El otro es el Sancocho o Salcocho dominicano que es con base en tubérculos gruesos y combina hasta siete carnes diferentes como pollo, cerdo, cordero, pescado, así como yuca, ñame, plátanos verdes y papas.



Díaz explica que, pese a tener dos mares el pescado no es el alimento base, aunque el bacalao sí es uno de los preferidos en la cocina. La carne de chivo (cabra) es también un alimento básico, este es delicioso preparado al orégano y acompañado de arroz con guandules.



En cuanto a postres, pues los dominicanos son bien dulceros, el más especial son las habichuelas con dulce, un postre dulce a base de frijoles. El otro es el majarete, un pastel dulce de maíz rociado con canela y nuez moscada.

Mar y cultura

Todavía queda algo de tiempo para zambullirse en el mar. Y es que cuando se habla de República Dominicana, el imaginario siempre vuela hasta Punta Cana.



Pero, no. Si de algo se enorgullecen los dominicanos es de contar con las mejores playas del mundo. Entre ellas, la de Juan Dolio, pequeño asentamiento costero frente a las aguas del mar Caribe, ubicado en la provincia de San Pedro de Macorís al sureste de República Dominicana, a medio camino entre Santo Domingo y La Romana.



De allí, se puede partir para conocer Altos de Chavón. Un sitio esculpido en piedra, réplica de un pueblo mediterráneo del siglo XVI, que evoca un encanto medieval, con sus tiendas, restaurantes y bares.



Justo en ese lugar está un espacio diseñado como un anfiteatro griego, impresionante instalación al aire libre con capacidad para 5.000 espectadores, ofrece conciertos y actuaciones de los principales artistas dominicanos e internacionales.



En Santo Domingo todo tiene una historia, un pasado que la explica y un afán de conservar y preservar ese legado. Algo que se ve no solo en las placas en bronce que resaltan los nombres o acontecimientos de quienes habitaron esas casas si no también en los escritos sobre cerámica en las calles.



(Le recomendamos leer: Aumentan los ‘biciusuarios’ por todo el sistema del Metro de Medellín)



Otro ejemplo de esto, lo explica de los Santos en el taller de piedra Larimar. Las artesanías dominicanas son también un reflejo de la historia y la diversidad de los habitantes del país. Los legados taínos, españoles y africanos. Las joyerías son una parte importante ya que existen dos piedras preciosas que son minadas directamente del suelo dominicano: el ámbar y el larimar.



Así se encuentra la Mamajuana. Las botellas se venden en todos lados. Esta es una potente bebida de hierbas, hecha con una mezcla fermentada de cortezas curadas de árboles, hierbas, vino tinto y ron. No se debe ingerir más de un trago a la vez debido al alto contenido de alcohol, sin mencionar que es un afrodisíaco.



Los cigarros también hacen parte de la economía de República Dominicana, ya que está clasificada como el exportador número uno de cigarros Premium del mundo. El tabaco dominicano es hoy en día reconocido como uno de los mejores del mundo.

Vuelo inaugural

Ahora llegar a disfrutar y conocer de estos lugares y momentos es posible gracias a Wingo, que el pasado 31 de marzo inauguró un vuelo directo Medellín - Santo Domingo. Históricamente los paisas han tenido que hacer escalas en otras ciudades para viajar a destinos en el exterior.



“Nuestra prioridad con poner al viajero en el centro de todo lo que hacemos es la principal razón de continuar ofreciendo destinos de talla mundial en la región; además, nos emociona sumar a Santo Domingo a nuestra lista, pues hace parte de nuestro plan de expansión sostenible que espera tener un incremento del 62% en la capacidad de asientos disponibles para el presente año con respecto al año pasado”, dijo Jorge Jiménez, director general de Wingo.



Agregó, que, con esta ruta internacional, que es la cuarta desde Medellín, reafirma "nuestro vasto conocimiento de dicho mercado y nos enorgullece seguir fortaleciéndonos como la aerolínea bajo costo más grande de Colombia en cuanto a destinos operados al exterior”.



El nuevo vuelo de Wingo entre Medellín y Santo Domingo inicialmente será dos veces a la semana, los lunes y jueves, en modernos Boeing 737-800 NG, con capacidad para 186 viajeros. Además, es un vuelo sin escalas que llega a sumarse a las rutas internacionales que ya operan desde Medellín hacia Panamá, Cancún, Punta Cana y Bogotá.



Se estima, además, que Medellín reciba aproximadamente 1.200 nuevos visitantes y la derrama económica motivada por la actividad turística sea de un millón 100.000 dólares mensual.



Las marcas asociadas a esta promoción son: Vacaciones Wao y Hoteles Hodelpa. La primera es una agencia de viajes mayorista y operador turístico receptivo/emisivo, con más de 20 años en el sector turístico el contacto es Alex Amstrong. Email: Alex Armstrong (vacacionesrd@gmail.com)



Por su parte, la Cadena Hotelera, fundada en 1992, cuenta con nueve propiedades en República Dominicana en Santo Domingo, Puerto Plata y Juan Dolio. Contacto: Gina Nuñez- Email: Gina Nuñez (gnunez@hodelpa.com). Entre ellos: Hoteles Caribe Colonial y Nicolás de Ovando, ubicados en la zona colonial, rodeado de cafés, bares y famosos restaurantes; Novus Plaza, ubicado en el centro de Santo Domingo; Hotel Emotions Juan Dolio, en las playas de Juan Dolio, para una estadía en el caribe todo incluido; Hotel Sheraton Santo Domingo que es un hotel premium de 5 estrellas ideal para viajeros de ocio, diversión familiar y corporativos que buscan experiencias supremas en el Caribe. El hotel cuenta con una variedad de habitaciones renovadas con balcones que dan al Mar Caribe.



Casa de Campo que, desde su apertura en La Romana, hace casi 50 años, se ha constituido como el primer resort en la República Dominicana y ha sido el destino de lujo favorito de los viajeros exigentes y celebridades de todo el mundo, que lo prefieren por ser una comunidad cerrada y privada, y gozar de un entorno seguro y exclusivo.



También es conocido como el mejor resort de golf de la región, sus 3 campos de golf diseñados por Pete Dye incluyen Teeth of the Dog, el campo número 1 en El Caribe. Las actividades son superiores a todo lo que pueda encontrar en cualquier otro lugar: 8 restaurantes sobresalientes que incluyen el impresionante Minitas Beach Club, una marina, un centro ecuestre con canchas polo, un centro de tiro, excelentes tiendas y 3 hermosas playas de arenas blancas. @gmail.com





JORGE IVÁN GARCÍA JIMÉNEZ

SUB-EDITOR EL TIEMPO MEDELLÍN

Más noticias de Colombia

- Los colombianos que viven como en el Antiguo Testamento



- Avión de la Policía se estrelló en Villavicencio: van 12 personas heridas