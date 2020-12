Santa Elena rechaza la Granja porcícola de la Universidad Nacional

La construcción de un centro de producción porcícola de la Universidad Nacional en el corregimiento de Santa Elena tiene enfrentados a la institución y a la comunidad.La idea de la obra parte del hecho de que Antioquia es el departamento con mayor actividad porcina en el país, dado que en esta región se concentra el 45 por ciento de la producción nacional.

Igualmente, está el reconocimiento de las fortalezas en investigación, docencia y desarrollo agropecuario de la facultad de Ciencias Agrarias de la Nacional y que con el nuevo proyecto podrá extender sus laboratorios de punta y consolidar la tecnología agropecuaria en las nuevas instalaciones conocidas como Paysandú, en la parte central del corregimiento renombrado por ser cuna de la cultura silletera y por su esplendor verde.



El decano de Ciencias Agrarias, sede Medellín, Guillermo Vásquez Velásquez, aseguró que la Facultad, en materia agropecuaria, es una de las más sobresalientes de Colombia y, por ende, “Es muy importante tener una granja universitaria en el sector de Santa Elena y que se siga desarrollando, teniendo en cuenta que dicha actividad fue la primera de esa materia creada en el país y de haber nacido y crecido en el departamento y la ciudad”.



(Lea, además: Estos son los 8 puntos de Medellín con mayores riesgos de derrumbes)

Dicha actividad fue la primera de esa materia creada en el país y de haber nacido y crecido en el departamento y la ciudad FACEBOOK

TWITTER

En efecto, las estaciones agrarias vienen funcionando desde hace aproximadamente 50 años. Una de ellas, San Pablo, nació en la zona El Tablazo, en el municipio de Rionegro. Allí se encuentra la granja porcícola que ahora la Nacional quiere trasladar a Paysandú, en Santa Elena.



La institución reconoce que las instalaciones, donde actualmente funciona, se encuentran obsoletas teniendo en cuenta que fueron construidas en 1970, pensadas y diseñadas para los requerimientos de la época.



Entonces, teniendo en cuenta esto, y en busca de oportunidades de mejora, la Facultad decidió trasladar el centro Porcicola de San Pablo a Paysandú. Un lugar que, según Vásquez, resulta muy apropiado para consolidar dos actividades: la ganadera, que ya se encuentra en dicho espacio, y la porcícola.



Gloria del Socorro Rendón, residente del corregimiento y quien vive muy cerca de donde se desarrollaría el proyecto porcícola, manifestó que lo que más le preocupa son los impactos ambientales que puede producir ese proyecto como, por ejemplo, los olores ofensivos que se producen por la contaminación y, especialmente, cuando se hace la combinación de los estiércoles con el objetivo de preparar abono.

Estamos en vivo con nuestra concejala @dorasaldarriaga en reunión con la comunidad de Santa Elena, la @UNALmedellin, corregidora, edilesas, ediles y representantes de acueductos veredales, sobre el proyecto porcícola para el corregimiento. 🔴 https://t.co/bOy4vB2DtA pic.twitter.com/0xMdbLhXf4 — Estamos Listas (@Estamos_Listas) November 12, 2020

“En cualquier parte del mundo, dicha actividad produce unos olores insoportables. Además, esto trae problemas de roedores y de moscas, los cuales ellos van a tratar de controlar y esos mismos roedores sin más remedio, saldrán a morir a las fuentes de agua que surten no solo los acueductos del corregimiento, sino también el de un sector importante de Medellín”, manifestó Rendón.



A su voz de inconformidad se unió la de Jorge Quiceno, líder social y también habitante de Santa Elena. Para él lo ideal es que ese proyecto no se haga en el corregimiento. Agregó que “En último caso, que lo hagan bien adentro, no al pie de las viviendas. Estamos cansados de que nos traten de meter proyectos en la región que lo único que nos traerán son problemas”.



De hecho, la comunidad, líderes ambientales como Santa Elena Siempre Verde y residentes de la zona han realizado, al menos, cuatro manifestaciones pacíficas: dos en el parque principal del corregimiento y otras dos al ingreso del lugar donde se pretenden realizar las obras.



(Le puede interesar: El día que decidieron no seguir construyendo el metro de Medellín)



Eliana Katherine Gómez, corregidora del corregimiento, coincidió en señalar que, ciertamente, algunos de los grandes temores de la comunidad es que en la zona comiencen a presentarse problemas de malos olores, ruidos y contaminación en las aguas que surten los acueductos.



A propósito de dichas dudas e inconformidad por parte de los selenitas, la corregidora suspendió en forma preventiva el proyecto. El aplazamiento irá hasta tanto no sean respondidas las dudas existentes y que el plan de obra cumpla con todos los requerimientos necesarios. Entre estos, la respuesta de Planeación Municipal y de Corantioquia, así como un programa de socialización del proyecto con la comunidad.



“A la universidad le ha faltado comunicar o vender mejor el proyecto, cuando a la gente le hablan del tema porcícola lo primero que se imagina es una marranera. Entonces, eso le genera mucha incertidumbre y es normal, por eso es necesario que se propicien más espacios para hablar con la comunidad”, dijo Gómez.

A la universidad le ha faltado comunicar o vender mejor el proyecto FACEBOOK

TWITTER

La Universidad, en respuesta a un cuestionario que se le hizo sobre el proyecto, argumentó que a pesar de tener al menos otras tres posibilidades para la implementación, pero que por detalles técnicos y el plan de ordenamiento territorial del lugar, debe realizarse en Paysandú la obra.



Igualmente, el vicerrector, Juan Camilo Restrepo, explicó que para la construcción de la obra tuvieron en cuenta que desde el 2010 la facultad de Ciencias Agrarias viene en un ejercicio de reflexión acerca de cómo contribuir y optimizar el recurso o las instalaciones que se tienen.



“En ese sentido es muy importante el relacionamiento entre las actividades agrarias, que son compatibles, en este caso la porcícola y la ganadera, con el desarrollo de las regiones con vocación agrícola”, agregó.



Es importante también tener en cuenta que dicho proyecto no tiene precedentes en Colombia. De hecho, comparándolo con el espacio porcícola de San Pablo, la de Paysandú es una megaobra y esto lo respalda el costo de la misma que se realizaría bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y recursos propios de la Universidad Nacional.El valor del contrato firmado entre la Universidad y el contratista Mensula S.A. asciende a 3.995.036.891 de pesos de los cuales el SGR aportaría 3.000.000.000 millones y el restante estaría a cargo de la Universidad Nacional.

Entonces, de lo que se trata es de que ese lugar tan privilegiado, tan cercano a Medellín FACEBOOK

TWITTER

En total los terrenos de Paysandú miden, aproximadamente, 140 hectáreas. En ellas tienen 40 de bosques, con producción de ganado de leche y de doble propósito, espacios de agricultura y “Ahora la idea es contar con una granja integral para la educación, para la enseñanza, pensado para las carreras de zootecnia, ingeniería agronómica, ingeniería agrícola, ingeniería forestal, entre otras. Entonces, de lo que se trata es de que ese lugar tan privilegiado, tan cercano a Medellín, en el corazón de la comunidad de Santa Elena, se potencie en la diversificación de actividades agrarias y pecuarias”, agregó el decano Vásquez.



El pasado jueves se realizó una audiencia pública en la que participaron la comunidad, funcionarios de Planeación Municipal, de gestión y control territorial, de la Secretaría de Salud, Corantioquia y los representantes de la universidad Nacional.



Fruto de la reunión se acordó entre las partes que en los próximos días habrá una visita técnica de Corantioquia para inspeccionar las instalaciones donde se realizará el proyecto porcícola y verificar las denuncias de la comunidad por supuestos malos manejos ambientales por parte de la Universidad.



Adicional a esto, los asistentes les pidieron a la Procuraduría Agraria y la Secretaría del Medio ambiente que acompañen la visita para mayor tranquilidad de la comunidad.

¿Y de la champiñonera qué?

Los litigios por contaminación del medio ambiente, principalmente con lo que tiene que ver con los malos olores, no es un tema nuevo en el corregimiento de Santa Elena.

Allí, desde hace décadas, viene funcionando la Compostera Funglus, conocida en la zona como ‘la Champiñonera’ y ahora recientemente, como ‘la compostera’, ubicada en el sector de El Recreo, aledaña a Paysandú.



El problema con la fábrica es también por la generación de malos y fétidos olores que, según los habitantes, cada vez son más fuertes.



Y si a esto se le sumara la construcción del proyecto porcícola, el temor es que los olores sean insoportables, atentando contra la salud de los lugareños y desvalorizando sus predios.



Viviendo Santa Elena, medio que bajo la dirección de Ana Isabel Rivera, le ha hecho seguimiento a esta y otras problemáticas del coregimiento, señala que la comunidad reclamante ha interpuesto quejas desde el 2015 sin obtener mayores respuestas.

“Hablan de 2015 porque es el momento en que de manera más contundente empiezan a dejar constancias escritas de sus quejas, a pesar de que el impacto se ubica a lo largo de los últimos 30 años”, agrega en un aparte de un artículo publicado hace ya dos años.



Por su parte Corantioquia explicó, en el artículo citado, que la normatividad sobre olores ofensivos es muy subjetiva y “no queremos extralimitarnos con nuestras funciones como autoridad ambiental, para lo cual nos debemos apoyar en la norma existente. Continuaremos haciendo seguimiento”.

Frente a este tema, desde la corregiduría se le aseguró a EL TIEMPO que hasta el momento han tenido respuesta de la Procuraduría y en ella expresa que Funglus cumple con todas las normativas de Ley.

ESNEYDER GUTIÉRREZ

Para EL TIEMPO