Gobernación advierte sanciones para quienes no sigan las medidas

La secretaria de Salud de Antioquia, Lina María Bustamante, advirtió que aunque aún no se han presentado casos de personas que no colaboren con las autoridades sanitarias, quienes no ayuden en los procesos de verificación si cuenta con el coronavirus o lo propaguen luego de comprobarse que lo posea tendrán sanciones.



Bustamante especificó que todas son consideradas medidas de cumplimiento sanitario, es decir que no se aplica solamente para los que no cumplan aislamientos, sino para personas que propaguen el virus cuando tienen conocimiento de que se deben cuidar.

Por tanto, ayer se emitió una circular conjunta entre la Secretaría de Salud de Antioquia y la Secretaría de Gobierno, en la que textualmente dice que el ciudadano que no respete u obedezca la orden de colaborar con la autoridad sanitaria, de ser requerido, podrá incurrir en delitos en la salud pública.



Violar estas medidas, según la legislación colombiana, otorgaría una pena de entre 4 y 8 años de cárcel.



La jefe de despacho destacó que en el momento no hay personas que se vayan a sancionar, sin embargo explicó que en reiteradas ocasiones, cuando se llama a las personas que tuvieron contacto con infectados para que se chequeen, tienen una reacción de rechazo o miedo a ser estigmatizados. Además, admitió, algunas personas han mentido con la información.

“Se hace un llamado a la comunidad en general para que, cuando sean requeridos por las autoridades sanitarias con el fin de monitorear el virus covid-19, presten toda la colaboración posible, so pena de las medidas correctivas y penas que podrían acarrear su desacato", dijo Bustamante.



Recuerdó, además, que el no respetar las medidas de protección hace susceptible al infractor de recibir una sanción que puede llegar a 936.323 pesos.



Aunque en Antioquia solo hay ocho casos confirmados de covid-19, de acuerdo con la Secretaria, ayer tenían más de 380 muestras para enviar a Instituto Nacional de Salud para verificar si son posibles casos, y después enviaron 100 más, mientras en el departamento se esperar abrir un laboratorio de los que anunció el presidente Iván Duque, para alcanzar mayor cantidad de pruebas a nivel regional.

Alcalde dio buen balance

El alcalde Medellín, Daniel Quintero, dio un buen balance este martes de las medidas de contención que se vienen aplicando en la capital antioqueña, tras tres días en los que no se han confirmado casos nuevos de covid-19.



El mandatario paisa anunció que, tras las declaraciones del presidente Iván Duque sobre las personas mayores, la Secretaría de Inclusión Social hará un sondeo en los cerca de 118.000 adultos mayores de 70 años en la ciudad para identificar si necesitan algún tipo de ayuda en este tiempo que serán aislados, en especial, con respecto a su seguridad alimentaria.



A su vez, anunció que sacará recursos propios para ejecutar el Programa de Alimentación escolar, PAE, tras el anuncio del Ministerio de Educación de frenar esta inversión durante la contingencia.

Con todo el Gabinete Municipal escuchamos la alocución del Señor Presidente de la República. Medellín se acoge y se prepara para garantizar las medidas del Estado de Emergencia Económica y Social incluido el aislamiento obligatorio de mayores de 70 años. pic.twitter.com/kIaBr3PGkx — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) March 18, 2020

De otro lado, aseguró que se vienen atendiendo las llamadas de los ciudadanos con síntomas o dudas sobre si tienen el coronavirus, pero la línea 123 atiende unas 1.000 llamadas al día, por lo que el llamado es a utilizarla solo si presenta estas afecciones.



MEDELLÍN